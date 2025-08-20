Saprissa no lo vio venir: Luis Díaz llegaría a un rival directo en Costa Rica tras quedarse sin club en la MLS.

El nombre de Luis Díaz volvió a sonar en el fútbol costarricense cuando New England Revolution de la Major League Soccer (MLS) anunció su salida de la institución un semestre después de que llegara procedente de Deportivo Saprissa.

Díaz, de 26 años, tenía contrato hasta diciembre. Pero no ofreció el rendimiento esperado y decidieron marcarla la salida antes de tiempo: con los Revs jugó veinte partidos la temporada pasada, fue titular en dos de ellos y aportó una asistencia. En total, acumuló 456 minutos.

A raíz de este movimiento, algunos aficionados de Saprissa pidieron en redes sociales el regreso del legionario, que ocupó un rol importante en la conquista del Torneo Clausura 2024 bajo las órdenes de Vladimir Quesada. Sin embargo, otro equipo se movió antes bajo las sombras.

Luis Díaz podría reforzar a un rival directo de Saprissa

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez en su programa, Seguimos, Municipal Liberia quiere “ir con todo” para repatriar a Luis Díaz, quien ya no tiene vínculo con New England Revolution pero sí con la Major League Soccer.

José Saturnino Cardozo está buscando un lateral derecho y también un extremo por ese carril, posiciones en las que Díaz está habituado a desempeñarse. Sin embargo, Jiménez aclaró que Liberia “tiene que esperar otros días para ver si no va a otro equipo de la MLS“, los cuales tienen prioridad por contrato.

El ex Columbus Crew podría estar cerca nuevamente de su natal Nicoya si acepta sumarse a las filas del conjunto liberiano, que días atrás protagonizó un vibrante empate 2-2 con Saprissa atravesado por la polémica del caso Randy Ramírez. Pese a este resultado, lideran el Apertura 2025 con 8 puntos.

Luis Díaz tuvo un gris paso por New England Revolution y Liberia está decidido a apostar por él. (Foto: NER)

Con los Morados, Díaz disputó 49 partidos, anotó 4 goles y dio 9 asistencias. Sin embargo, en diciembre del año pasado decidió no aceptar la oferta de renovación que le acercó la directiva para volver a Estados Unidos.