Dejó Europa atrás: figura de Panamá regresa a la LPF antes del Mundial y sorprende a Thomas Christiansen.

En vísperas de la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se vio revolucionada por una sorpresiva noticia que pasó por debajo del radar para muchos aficionados. Y también tiene su impacto en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

De Europa a Panamá: figura de la Selección regresa antes del Mundial

Sucede que el campeón nacional, Plaza Amador, recuperó a una de sus máximas figuras en plena competencia: Kevin Walder, el delantero de 19 años que estuvo a prueba durante los últimos días en el LASK Linz de Austria.

Recientemente, Walder quedó en el medio de una polémica entre su club y Jorge Dely Valdés, técnico de la Sub-20 de Panamá, por no haber sido incluido en las últimas convocatorias cuando fue la gran figura del Plaza en el Apertura 2025, acumulando 8 goles en dieciséis partidos.

Por lo que, sin lugar a duda, su regreso motiva todavía más a un equipo que está dando de qué hablar en la región por su actuación en la Copa Centroamericana —ya está en cuartos de final— y la LPF: es el líder de la Conferencia Este, con cinco victorias. De hecho, antes de irse a LASK, el ariete aportó 2 tantos en las dos primeras fechas.

¿Por qué Kevin Walder regresó a Plaza Amador?

La noticia llamó la atención debido a la proyección de Kevin Walder, quien es seguido de cerca por Dely Valdés y el técnico de la selección mayor, Thomas Christiansen. Se esperaba que siguiera en Europa, pero finalmente regresó al país y desde allí peleará por ganarse un lugar en el grupo que disputará el Mundial Sub-20 de Chile a partir del 27 de septiembre.

Según explicó el periodista José Ángel Rodríguez, volvió debido a un desacuerdo en la parte económica entre Plaza Amador y LASK: “Gustó en Austria. El tema es igual a lo de Gustavo Herrera: el club no da más de 50 mil dólares por la transferencia de un jugador joven”.

“El chico la rompió toda en los entrenamientos durante esas dos semanas. Pero Plaza piensa que puede conseguirle algo mejor… en su momento sonó en España (para el Tarazona). Y LASK no está en capacidad de ofrecer $100 mil o un poco más”, afirmó Rodríguez en el programa A La Candela.