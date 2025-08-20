Costó millones, juega en la Liga MX y Alajuelense va por él para reemplazar a Jonathan Moya: “Es un fichaje soñado”

La partida de Jonathan Moya dejó un vacío importante en el ataque de la Liga Deportiva Alajuelense, lo que ha obligado al equipo del Machillo Ramírez a moverse rápidamente en el mercado de fichajes.

Con la necesidad de encontrar un delantero que aporte goles y presencia en el área, la directiva rojinegra ha puesto su mirada en la Liga MX, donde han identificado a un candidato que podría convertirse en el reemplazo ideal.

¿De México hacia Costa Rica para jugar con Alajuelense?

El mercado de fichajes en Costa Rica podría vivir un movimiento de gran impacto si se concreta la llegada de un atacante que actualmente milita en la Liga MX. Se trata de un futbolista que en su momento costó millones pero no se han revelado más datos sobre él.

Liga Deportiva Alajuelense

Sobre este escenario el periodista de Costa Rica Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que la dirigencia rojinegra ya ha puesto los ojos en este jugador y lo catalogan como un “fichaje soñado”.

Más allá de la dificultad económica que implica negociar por un futbolista de estas características, la intención de Alajuelense es clara: apuntar a un refuerzo de jerarquía que marque diferencias y devuelva contundencia al ataque en los torneos locales e internacionales.

Un refuerzo que ilusiona a la afición manuda

La posibilidad de que Alajuelense incorpore a un delantero de la Liga MX ha despertado gran expectativa entre los seguidores rojinegros. El hecho de que se trate de un jugador con pasado exitoso y con experiencia internacional genera ilusión en la afición, que sueña con ver un fichaje de peso liderando el ataque y reforzando las aspiraciones del club.