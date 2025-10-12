“Última batalla”: Byron Bonilla advierte a La Sele en nombre de toda Nicaragua y dice algo que no gustará en Costa Rica

Byron Bonilla envió una dura advertencia para Costa Rica en nombre de toda la Selección de Nicaragua. Quedan solamente tres partidos en estas Eliminatorias al Mundial 2026. Cada punto será vital para alcanzar el boleto que los clasifique.

Haití quedó como líder del Grupo C tras golear a La Pinolera, equipo al que dejó en último lu. Honduras quedaron segundos, con misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Los Ticos, en tanto, están en tercer puesto y quieren subir.

Ante las dificultades del próximo encuentro, aún con posibilidades numéricas de acceder a la clasificación, Bonilla afirmó que no se darán por vencidos. Habló del ambiente en Tiquicia, y avisó que harán todo lo posible para salir vencedores.

Byron Bonilla advirtió a Costa Rica: Nicaragua dejará todo para llevarse el triunfo

“Esperamos conseguir la victoria. Sabemos que va a ser difícil, pero no imposible. No obtuvimos el resultado que buscamos en casa y queremos buscar los puntos necesarios fuera. Trabajaremos para eso, y para enfrentar cada partido como lo que es: una última batalla. Trataremos de ganar”, dijo.

“No sé si pesará el ambiente para nosotros. Al final, somos 11 contra 11, y parte de la afición estará de nuestro lado. Eso es lo que esperamos. Nosotros también estamos presionados, contra las cuerdas, en situaciones similares pero guardando distancias. Los dos vamos a buscar la victoria”, contó.

“Sabemos que, matemáticamente, no estamos afuera. Sabemos que tenemos que dar un partido muy bueno, que es un duelo complicado y vamos a sacar lo mejor de nosotros porque quedamos a deber contra Haití. Todavía nos faltan jugar tres partidos y nosotros vamos a darlo todo”, sentenció.

