Vladimir Quesada se la juega fuerte: filtran quién sería el portero titular de Saprissa en el inicio del Clausura 2026

El abrupto retiro de Esteban Alvarado abrió una vacante inesperada en el arco del Deportivo Saprissa. Rápidamente, la directiva comandada por Erick Lonnis cerró la contratación de Minor Álvarez, guardameta de 36 años que en un primer momento parecía tener todos los números para adueñarse del puesto más importante del equipo que dirige Vladimir Quesada.

Sin embargo, tanto el entrenador morado como el propio Lonnis aclararon que la llegada de Álvarez no responde a la necesidad de reemplazar directamente a Alvarado, sino a otro objetivo: sumar una figura de experiencia para potenciar el crecimiento de los otros dos porteros de la planilla, los juveniles Isaac Alfaro y Abraham Madriz.

“Vamos a darle la oportunidad que se han ganado Abraham e Isaac. Son jugadores de formación nuestra y muy profesionales. Ellos tendrán la responsabilidad del marco del Saprissa”, aseguró Lonnis, dejando claro que el Monstruo debutará en el Clausura 2026 ante Puntarenas con uno de los jóvenes en la portería.

¿Isaac Alfaro o Abraham Madriz? La decisión de Quesada

Este lunes, el periodista Jason Arce afirmó que, entre los dos porteros, uno tendría más posibilidades de calzarse los guantes en el debut frente a los porteños. “A mí me han dicho que lo más probable es que el arquero titular sea Madriz. En los últimos días estaban probando entre Alfaro y Madriz, y me dicen que Madriz podría ser el titular”, señaló Arce, apuntando al guardameta de 21 años.

Abraham Madriz tiene posibilidades de ser titular ante Puntarenas (Saprissa).

Madriz ya tuvo un puñado de experiencias como titular durante 2024, cuando Esteban Alvarado debió cumplir una sanción prolongada. A pesar de que muchos aficionados reclaman que se le dé una oportunidad a Isaac Alfaro, ese rodaje previo podría ser hoy uno de los factores decisivos en la elección del cuerpo técnico de Vladimir Quesada.

La ficha de Abraham Madriz

Abraham Madriz Beaulieu nació el 2 de abrilde 2004 en San José y tiene 21 años. Mide 1,91 m, utiliza el dorsal 40 y realizó todo su proceso formativo en la cantera de Saprissa.

En la temporada 2021–22 integró habitualmente el banco de suplentes y su debut oficial llegó el 23 de noviembre de 2022 por el Torneo de Copa, cuando disputó los 90 minutos en la victoria 2–0 ante Uruguay de Coronado. En Primera División, debutó el 6 de mayo de 2023 al ingresar por Alvarado frente a Municipal Grecia, en un triunfo 5–1.