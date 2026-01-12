Comunicaciones presentará pronto a sus nuevos refuerzos para disputar el Torneo Clausura 2026. Todos ellos tendrán un denominador común: su posición en el campo. El Fantasma Figueroa explicó que necesitan goles y, por eso, aseguró que llegarán jugadores de características ofensivas.

“Ya los pedí. Desde que llegué, estoy en eso. Los directivos son los que anuncian, yo no anuncio. Les puedo asegurar que tres jugadores ya están listos. Eso fue ayer, en mi última reunión con los directivos. Los jugadores ya están apalabrados”, confesó Fantasma Figueroa el pasado sábado sobre los fichajes.

Estos tres nombres serán extranjeros. Uno de ellos ya se reveló, pero aún no fue presentado de manera oficial. El extremo mexicano Walter Gael Sandoval será uno de los que estará en el equipo crema en este nuevo año.

Fantasma Figueroa debe dejar ir a una figura de Comunicaciones

A falta de conocer los dos restantes, Fantasma Figueroa tiene un problema en puerta: el cupo de extranjero. Cada club, según las reglas de la Liga Nacional, puede tener a siete en su plantilla. Actualmente, Comunicaciones tiene cinco. Si se suman los tres que llegarían, tendrá a ocho.

Por esta razón, el técnico chileno deberá deshacerse de uno de los foráneos para este campeonato. En la plantilla actual, se encuentran Ernesto Monreal, Karel Espino, José Corena, Dairon Reyes y Deyner Padilla. Uno de estos tendrá que dejar la institución blanca.

En los próximos días, el Albo deberá mostrarle la puerta de salida a uno de los mencionados. A todos les quedan seis meses de contrato. Finalizan su período en el mes de junio, por lo que resulta una incógnita hasta ahora quién dejará la plantilla.

