“Certificarse en FIFA”: Motagua recibe la ayuda que necesitaba con el fichaje que tanto quiere

Rodrigo de Olivera tiene todo acordado para jugar con Motagua en este 2026, el delantero ya le confirmó a Olancho FC que no va a seguir con ellos y su deseo es vestirse de Azul Profundo.

Tras marcar 18 goles, el uruguayo tomó la decisión de marcharse, pero Potros le ha puesto un problema, deben pagar la Cláusula si quiere jugar con el ciclón.

ver también “Traspaso definitivo”: en Honduras confirman la noticia que Alajuelense necesitaba para llevarse a Jorge Álvarez de Olimpia a Costa Rica

Desde el punto legal, el abogado internacional Pablo Sebastián Rodríguez, indica que si puede jugar con Motagua, aunque Olancho FC no lo quiera.

“Tiene que ir, esa cláusula porque abusa contra el principio general del trabajo, él puede irse a cualquier otro club, e incluso puede forzar la salida del club si afirma que no quiere seguir en el club por cualquier motivo a analizar y allí finaliza el contrato, argumentando que esa cláusula es totalmente nula de nulidad absoluta, que va en contra de los principios generales a nivel mundial, viola los tratados mundiales de la OTG”, dijo a Diario Más.

De no arreglar el caso entre clubes, De Olivera pueda ir a FIFA para que el máximo organismo del fútbol tomo cartas en el asunto.

“Este caso es parecido al del exjugador Lass Diarrá, el jugador puede ir a cualquier club, y después resolver por afuera la situación contractual con el equipo pendiente, por lo que el contratante no tiene ninguna responsabilidad a nivel de demandas, si Olancho quiere demandar, no puede hacerlo a través de esa cláusula, pero obviamente que este caso debe certificarse en FIFA y se hace una manera sencilla en favor del jugador”.

Publicidad

Publicidad

ver también Olimpia o Comunicaciones: Erick Puerto conoce su destino tras el interés de Fantasma Figueroa y Rafael Villeda

Olancho FC no puede quitarle la libertad de trabajar a Rodrigo, por lo que más probable es que haya un arreglo entre clubes.