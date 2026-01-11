Gracias a Machillo Ramírez: Alexis Gamboa concreta su gran salto después del 2025 soñado que vivió en Alajuelense

La metamorfosis que atravesó Alexis Gamboa durante el 2025 dejó sin palabras a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. Bajo la conducción de Alexandre Guimarães, el defensor central de 26 años tuvo un primer semestre irregular y fue uno de los principales señalados tras el fracaso en el Clausura 2025.

Sin embargo, con la llegada de Óscar “Machillo” Ramírez al banquillo todo cambió: Gamboa comenzó a mostrarse más sólido y confiado, se adueñó del puesto y se convirtió en una pieza clave del esquema del histórico DT rojinegro.

ver también Alajuelense prepara la billetera: el salario que podría tener Ángel Zaldívar en el equipo de Machillo Ramírez

Un 2025 con broche de oro

El zaguero de 1,93 metros terminó participando en 19 de los 22 partidos del Apertura 2025 que cortó la sequía de títulos nacionales en Alajuela, incluyendo titularidades en los cuatro encuentros de la fase final.

El defensor central está pasando por un gran momento.

La historia se repitió en la Copa Centroamericana, donde fue estelar y completó el 100% de los minutos en los 10 partidos que llevaron al conjunto rojinegro al tricampeonato regional. Además, Gamboa ganó protagonismo con la Selección de Costa Rica, aunque bajo la dirección de Miguel Herrera la Tricolor no logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

El salto de Alexis Gamboa

La transformación de Alexis Gamboa en la segunda mitad de 2025 también se refleja en lo económico. En su última actualización, el sitio especializado Transfermarkt determinó que el defensa elevó su cotización en 200 mil euros, pasando de 400 mil a 600 mil. Se trata no solo del mayor incremento de su carrera, sino también del valor de mercado más alto que alcanzó hasta el momento.

Publicidad

Publicidad

Con esta actualización, se metió además en el Top 10 de los jugadores más valiosos de la Liga Promérica, ranking que lideran Randall Leal (Herediano) y Tomás Rodríguez (Saprissa), ambos tasados en 1 millón de euros.

La evolución del valor de mercado de Alexis Gamboa (Transfermarkt.com).

Publicidad

Ahora, el referente de Alajuelense buscará revalidar lo hecho en el semestre anterior para volver a darle alegrías a la afición manuda. Mientras tanto, en su horizonte ya aparezcan opciones para retomar su carrera como legionario en Europa.

Publicidad

ver también “Luz verde”: Machillo Ramírez recibe la confirmación sobre Jorge Álvarez que todo Alajuelense quería escuchar

Teletica confirmó que Alexis Gamboa está siendo sondeado desde el exterior. “Liga Deportiva Alajuelense ha recibido consultas por los servicios del defensor Alexis Gamboa, aunque por ahora no se han concretado ofertas formales”, detallaron.