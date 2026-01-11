Francisco Calvo tuvo un gran partido esta semana con su equipo en la Liga Profesional de Arabia Saudita. El defensor tico marcó un doblete en la victoria del Al-Ettifaq por 4-3 en condición de visitante frente al Al-Najma SC.

El defensa de la Selección de Costa Rica marcó el tercero y el cuarto de su equipo, uno en la primera parte y el otro en la segunda. Esta actuación individual valió para que Calvo esté considerado entre los mejores de la competencia doméstica.

El ex Juárez fue elegido para formar parte del equipo ideal de la semana 14 de la Saudi Pro League para su juego oficial Fantasy, correspondiente a la jornada 13 del campeonato. Calvo fue uno de los defensores que más puntos obtuvo por sus goles. El tico registró 17 puntos.

Francisco Calvo integra equipo junto a Karim Benzema en Arabia Saudita

En el mismo equipo está una estrella del Real Madrid y que lo supo ganar todo en el Merengue como Karim Benzema. El delantero francés fue el jugador con mayor puntaje tras calificar con 24 puntos. Marcó un hat-trick en el triunfo por 4-0 del Al-Ittihad ante Al-Kholood.

Además, hay grandes figuras que también integran el equipo con mayor puntaje de la semana 14. El que continúa a Benzema con 20 puntos es Rubén Neves, el portugués que pasó mucho tiempo en la Premier League, precisamente en el Wolverhampton.

Con 18 le sigue el defensor del Al-Khaleej FC, Georgios Masouras. Luego, está el seleccionado costarricense con 17. Calvo es el cuarto futbolista que más puntos logró en esta jornada, lo que lo posiciona como uno de los mejores defensores de la liga.