Jafet Soto lo limpió de Herediano, Saprissa lo siguió de cerca y ahora podría terminar en otro club de Costa Rica: “En negociaciones”

Ni bien Esteban Alvarado anunció su retiro del fútbol profesional tras la fatídica final del Torneo Apertura 2025, la directiva del Deportivo Saprissa se precipitó al mercado de fichajes en busca de un nuevo guardameta.

Aunque finalmente los morados se decantaron por la experiencia de Minor Álvarez, en la carpeta de opciones aparecían varios nombres interesantes que terminaron siendo descartados.

Del Team a la órbita de Saprissa

Uno de ellos era Alexandre Lezcano, arquero de 24 años que defendió el arco de San Carlos durante el Apertura 2025, cedido a préstamo desde Herediano. Finalizado el torneo, el futbolista rescindió su contrato con el club dirigido por Jafet Soto y quedó en condición de agente libre.

Alexandre Lezcano ya no pertenece al Herediano (CS Herediano).

Si bien el ex florense no terminaba de convencer a la afición tibaseña debido al rendimiento irregular mostrado en 2025, en Saprissa reconocían que se trata de un arquero con enorme proyección. No hay que ignorar que Lezcano ha sido parte de varias convocatorias a la Selección de Costa Rica bajo la conducción de Miguel Herrera, una señal del potencial que ven en él.

Otro equipo acelera por Alexandre Lezcano

Ahora, otro club de la Liga Promérica podría aprovechar la situación contractual del arquero nacido en Golfito para asegurarse sus servicios de cara al Clausura 2026. Se trata de Municipal Liberia, equipo que viene realizando un mercado de fichajes ambicioso y que apunta a volver a meterse en las semifinales del torneo.

“Liberia está en negociaciones con Alexandre Lezcano, hay que ver si se puede cerrar”, informó este lunes el periodista Kevin Jiménez durante la transmisión a través de Youtube de su programa Seguimos.

En el cuadro aurinegro ya ataja el mexicano Antonny Monreal, una de las figuras del último certamen, por lo que resta definir si la eventual llegada de Lezcano respondería a la necesidad de sumar un suplente con roce profesional y margen de crecimiento. Los próximos días serán determinantes para definir el destino del ex Herediano.