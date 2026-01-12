Saprissa lo quería, la afición lo pidió pero Erick Lonnis decidió no ficharlo y ahora se lo robaron: “Situación complicadísima”

El Deportivo Saprissa al mando de Vladimir Quesada tiene el gran objetivo de quedarse con el Torneo Clausura 2026, después de que los morados tuvieran un año bastante gris sin títulos y perdiendo la final ante Alajuelense.

Sobre este escenario el mercado de fichajes es un campo importante. Bajo la dirección de Erick Lonnis como Gerente Deportivo de los morados se ha movido en este mercado con inteligencia, pero también en el camino tomó la decisión en no fichar a un jugador pedido por la afición.

Erick Lonnis rompe el silencio por el fichaje que no pudo darse en Saprissa

Para Columbia Deportiva, Erick Lonnis habló sobre el caso de Mayron George y la situación en la que atravesó el Saprissa para tomar la decisión de no fichar a quien ahora es jugador del Sporting.

“Les voy a decir que nosotros tuvimos una reunión con el representante de Mayron George, y en su momento él nos ofreció la posibilidad. Pero cuando vimos los números la respuesta fue negativa de nuestra parte”, compartió Erick Lonnis.

“Simplemente no había posibilidad y también no solamente eso, sino que la situación financiera del Saprissa era complicadísima y nos ha costado reconocer eso”, afirmó Erick Lonnis para Columbia Deportiva.

“Cuando yo llegué a la institución lo primero que dije fue que la situación financiera del equipo era complicada, solo que por alguna razón no se quería reconocer. Uno tiene que gestionar la parte deportiva en función de la parte económica también, no podemos ser irresponsables“, sentenció Erick Lonnis.

Mayron George era uno de los fichajes que pedía la afición para fortalecer el ataque morado. Ahora con su ida al Sporting y Saprissa fichando a un delantero como Tomás Rodríguez, deberán enfrentarse en el terreno de juego.

Mayron George como nuevo jugador del Sporting FC

Así se ha movido Saprissa en el mercado de fichajes

Altas: Rachid Chirino, Tomás Rodríguez (préstamo por un año desde Sporting San Miguelito), Bancy Hernández (préstamo por dos años desde Real Estelí), Luis Paradela (U Craiova – Rumania) y Minor Álvarez (Marquense).

Bajas: Kenay Myrie (Copenhagen – Dinamarca); Dax Palmer (Alcorcón – España), Ethan Drummond (Pérez Zeledón), Yoserth Hernández (Liberia), Douglas Sequeira (cedido a Liberia), Mauricio Villalobos (cedido a Municipal Liberia por Santa Ana), Esteban Alvarado (retiro), Warren Madrigal (Nashville – MLS), Nicolás Delgadillo y Kliver Gómez.