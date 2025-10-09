Es tendencia:
Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones del Grupo C a la espera de Honduras vs. Costa Rica y Nicaragua vs. Haití

Siga cómo va la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Minuto a minuto del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.
© Getty y FENIFUTMinuto a minuto del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este jueves, inicia una fecha FIFA que puede marcar un punto de quiebre en las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. Sobre todo en un Grupo C donde la Selección de Nicaragua es la más urgida: está última y deberá ganarle a Haití en Managua para mantener a flote sus aspiraciones mundialistas.

Más tarde, en San Pedro Sula, se jugará el partido que se robará todos los flashes de la tercera jornada: el clásico centroamericano entre el líder, Honduras, y su escolta, Costa Rica, que también llega necesitado de una victoria antes de la revancha con los nicaragüenses. Será a estadio lleno en el Francisco Morazán.

Debido al cambio de formato de la competición, solo tres selecciones sacarán boleto directo a la próxima Copa del Mundo. Para lograrlo, deberán quedarse con el liderato de sus respectivas zonas. Mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el nuevo repechaje en marzo de 2026.

¿Cómo van Honduras, Costa Rica y Nicaragua en la tabla de posiciones del Grupo C?

Últimos partidos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua en las Eliminatorias 2026

  • 13 de octubre: Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José
  • 13 de octubre: Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa
Fecha FIFA de noviembre

  • 13 de noviembre: Haití vs. Costa Rica – Estadio Ergilio Hato, Willemstad
  • 13 de noviembre: Nicaragua vs. Honduras – Estadio Nacional, Managua
  • 18 de noviembre: Costa Rica vs. Honduras – Estadio Nacional, San José
  • 18 de noviembre: Haití vs. Nicaragua – Estadio Ergilio Hato, Willemstad
