“Quiere jugar contra el América”: el golpe con el que Olimpia sacudiría a todo Motagua en Honduras

Motagua es uno de los equipos más protagonistas en el mercado de fichajes, el Ciclón ya cerró algunas contrataciones y varios jugadores se marcharon del plantel que conforma Javier López.

Ahora bien, su máximo objetivo es cerrar el fichaje del uruguayo Rodrigo de Olivera, quien viene de marcar 18 goles con Olancho FC y al que le tienen que pagar 60 mil dólares, estamos hablando de casi 1.6 millones de lempiras por su Cláusula.

ver también “Traspaso definitivo”: en Honduras confirman la noticia que Alajuelense necesitaba para llevarse a Jorge Álvarez de Olimpia a Costa Rica

Motagua quiere que la situación vaya por otro lado y no quiere pagar esa fuerte cantidad de dinero. Aquí es donde aparece Olimpia, el club con mejores ingresos económicos de Honduras.

Olimpia se mete a la puja por Rodrigo de Olivera

Olimpia entraría en la puja por Rodrigo de Olivera tal y como lo confirma el periodista Kike Lanza, quien es muy cercano a la fuente blanca y asegura que el delantero quiere jugar ante el América.

“Quiere jugar contra el América, es amigo del entrenador campeón. Ojo y se da vuelta la tortilla en las siguientes horas. Atenta la banda”.

Eduardo Espinel ocuparía el puesto extranjero que dejó Marcos Montiel y buscaría contratar a su compatriota, formando un equipazo para la Concachampions y Liga Nacional de Honduras.

Publicidad

Publicidad

ver también Olimpia o Comunicaciones: Erick Puerto conoce su destino tras el interés de Fantasma Figueroa y Rafael Villeda

Lo cierto es que Motagua lo sigue teniendo como prioridad, pero no se descarta que Olimpia puede competir por el delantero.