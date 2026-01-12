Saprissa en alerta: el problema de Luis Paradela que puede dejarlo fuera del equipo por tiempo indeterminado

El Deportivo Saprissa confía en arrancar el Torneo Clausura 2026 con un panorama más alentador, luego de un año complicado en el que Alajuelense dominó el palmarés y se llevó todo lo que estaba en disputa.

Sin embargo, Vladimir Quesada ya tiene el primer contratiempo con Luis Paradela luego de regresar de su préstamo con el Universidad de Craiova. Un problema que puede dejarlo fuera del equipo por tiempo indeterminado.

La mala noticia con Luis Paradela en Saprissa

Luis Paradela no estará disponible para el compromiso de mañana frente a Puntarenas FC, ya que aún se encuentra a la espera de completar los permisos de trabajo correspondientes tras su ingreso a territorio costarricense.

Esta situación administrativa impide que Paradela pueda ser tomado en cuenta por Vladimir Quesada, por lo que su regreso a las canchas con los morados deberá esperar hasta que se regularice su estatus migratorio. Y esto, tal vez podría tomarle más de un partido.

“Lamentablemente todavía no pueden saltar al terreno de juego, no pueden estar con nosotros, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan resolver estas situaciones”, así lo comunicó Vladimir Quesada haciendo referencia no solamente con Luis Paradela, también con Tomás Rodríguez quien llegó del Sporting San Miguelito y el nicaragüense Bancy Hernández del Real Estelí.

Recuerdos de Luis Paradela con Saprissa

Luis Paradela conserva un balance muy destacado de su etapa en el Deportivo Saprissa, club en el que dejó una huella importante.

Durante su paso por la institución morada disputó 92 partidos oficiales, en los que aportó 25 goles y 10 asistencias, números que reflejan su regularidad y peso ofensivo, consolidándose como un jugador determinante dentro del ataque tibaseño.