Piojo Herrera lo celebra: se filtra la noticia que toda Costa Rica esperaba para el crucial partido con Nicaragua

La Selección de Costa Rica transita horas decisivas en su camino hacia el Mundial 2026. El empate 0-0 con Honduras en San Pedro Sula la mantiene con vida en el Grupo C de las Eliminatorias y este lunes deberá aprovechar la oportunidad que se le presenta en casa frente a una Nicaragua al borde de la eliminación.

El combinado nicaragüense está último en la zona, con apenas un punto, y la Tricolor acumula 3. Por lo que una victoria la pondría a pelear por el liderato con Honduras y Haití, ambas con 5 unidades. O, en el peor de los escenarios, por el boleto al repechaje que se jugará en marzo del próximo año.

En medio de ese contexto de urgencia, el seleccionador Miguel “Piojo” Herrera y todo el grupo recibieron con una gran noticia en el Complejo Deportivo de la Fedefútbol.

Celso Borges evoluciona de su lesión antes del cruce con Nicaragua

Este domingo, el medio Tigo Sports compartió una fotografía de Celso Borges haciendo trabajos de cancha a la par de sus compañeros que acrecienta las posibilidades de verlo durante algunos minutos frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.

La decisión final, claro está, será del “Piojo” Herrera. Pero hay un contraste marcado con respecto a la previa del clásico centroamericano, en la cual Borges entrenó de manera diferenciada y sin tacos. El desenlace fue el esperado: el volante de 37 años ni siquiera estuvo en el banquillo debido a la lesión muscular que arrastra desde septiembre.

El tres veces mundialista con la Sele viene siendo figura hace tiempo en Liga Deportiva Alajuelense, donde acumula una asistencia en 13 partidos este semestre. Y su presencia en el mediocampo, mermado por la suspensión de Orlando Galo, podría terminar inclinando la balanza a favor de las aspiraciones mundialistas de su país.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica contra Nicaragua?

Costa Rica se enfrentará a Nicaragua el lunes 13 de octubre, a las 8 p.m., en el Estadio Nacional de San José. Será en el marco de la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026, que está al rojo vivo.