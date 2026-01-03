Es tendencia:
Real Estelí da el gran golpe del mercado en Nicaragua y confirma el refuerzo que nadie imaginaba: “Liderazgo y jerarquía”

Con la llegada de Diego Vázquez, el Estelí confirma un fichaje con mucha historia en la selección pinolera.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Tren del Norte suma una figura de selección.
El Real Estelí se prepara para afrontar un nuevo ciclo después de la salida de Otoniel Olivas. En su reemplazo asumió el técnico argentino Diego Vázquez, que viene de dirigir al Marquense de Guatemala. Con su llegada, el Tren del Norte presentó un refuerzo inesperado.

Tras sufrir la baja de Bancy Hernández al Deportivo Saprissa, Estelí confirmó el regreso de Juan Barrera a la institución rojiblanca. Después de dejar al Managua FC, donde fue clave en el título del Clausura 2025, dos años más tarde el Iluminado está de regreso.

La vuelta de Barrera sorprendió a toda Nicaragua, ya que se había marchado en 2024 para estar cerca de su familia en Managua. Por esta razón, su regreso al Tren del Norte llamó la atención a propios y extraños en la Liga Primera.

Desde Honduras: Diego Vásquez no pierde el tiempo y comienza a reforzar a Real Estelí

Real Estelí comunica la vuelta de Juan Barrera

Informamos el regreso de Juan Ramón Barrera Pérez a nuestra institución, un jugador histórico que vuelve a vestir la camiseta rojiblanca para aportar experiencia, liderazgo y jerarquía“, comunicó el equipo esteliano en sus redes sociales.

El comunicado de Real Estelí.

Al mismo tiempo, la escuadra rojiblanca publicó los números de Barrera en el club esteliano. Jugó 260 partidos, cifra que lo deja como el octavo jugador con más presencias con el Real Estelí. También mencionaron que es el “sexto máximo goleador rojiblanco“.

El otro refuerzo que Real Estelí le quitó a Managua FC

Además, Real Estelí confirmó la vuelta de Marlon López, quien se encontraba a préstamo justamente en el Managua FC. Con estos dos movimientos, el Tren del Norte le quita dos jugadores importantes a los Leones Azules para volver a conseguir el campeonato nacional.

