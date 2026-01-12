“Traspaso definitivo”: en Honduras confirman la noticia que Alajuelense necesitaba para llevarse a Jorge Álvarez de Olimpia a Costa Rica

Si hay un deseo que Machillo Ramírez tiene en el mercado de fichajes es traer a Alajuelense a Jorge Daniel Álvarez. El volante de Olimpia es uno de los grandes objetivos para seguir compitiendo en lo más alto en este 2026.

La Liga ya hizo una primera oferta por Álvarez, pero Álvaro de la Rocha va más a fondo y cuenta cómo ha sido la propuesta detalle a detalle.

¿Qué ofrece Alajuelense a Olimpia para sacar a Jorge Álvarez?

Desde Honduras se cuenta que lo primero que quiere Alajuelense es un “traspaso definitivo” nada de préstamos con opción a compra en el futuro.

Otro detalle es que Olimpia tendría un porcentaje de ganancia por una futura venta del jugador que actualmente cuenta con 27 años.

En las oficinas de Olimpia no hay respuesta todavía, por lo que el caso cada día se alarga más. Eso sí, Jorge Álvarez ya dio el si para salir, pero no va a forzar una marcha para quedar mal con el club que lo vio nacer.

Esta semana será clave para el fichaje, ya que hará una reunión entre clubes para conocer posturas y buscar un punto de encuentro dentro de la negociación que será difícil.

Alajuelense quiere un traspaso definitivo por Jorge Álvarez

“Liga Deportiva Alajuelense presentó este viernes su primera propuesta a Club Olimpia Deportivo por Jorge Álvarez.

La propuesta es un traspaso definitivo y porcentaje de una futura venta a favor del cuadro ‘Merengue’.

Aún no ha habido respuesta. Esta semana se espera concretar una reunión para entablar una negociación entre clubes.

Álvarez tiene contrato con el cuadro hondureño hasta diciembre 2026 y no posee cláusula de rescisión.

*Nota: La operación sigue siendo muy, muy difícil. Olimpia, al menos ahorita en enero, decide todo. En junio, Álvarez tiene poder absoluto de su carrera”.

