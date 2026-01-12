“Hizo una oferta”: Alajuelense acelera por Jorge Álvarez y concreta el movimiento que puede sacarlo ya mismo de Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense continúa activa en el mercado de fichajes con la intención de concretar la llegada de Jorge Álvarez, aunque el camino no ha sido fácil desde la directiva rojinegra la oferta ya está sobre la mesa.

Olimpia ha puesto condiciones firmes y el aspecto económico se ha mantenido como uno de los principales puntos de fricción, motivo por el cual desde la dirigencia de Alajuelense ya se definió una postura clara para encarar la negociación.

Recientemente según el diario Diez, desde Olimpia se tomó una postura de que para dejar ir a Jorge Álvarez, tendrían que recibir una suma de 700 mil dólares. Situación que complica aún más el panorama para Alajuelense ya que inicialmente el monto era de 500 mil dólares.

El nuevo movimiento desde Alajuelense por Jorge Álvarez

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el Alajuelense ya presentó una oferta formal por el delantero Jorge Álvarez. Aunque por ahora no hay nada cerrado ni avanzado, desde el entorno manudo confirman que el interés es real.

“Alajuelense ya hizo una oferta por Jorge Álvarez, de momento nada avanzado ni cerrado pero los manudos confirman el interés de manera formal”, publicó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Dejó claro que la negociación no será sencilla, ya que el club hondureño lo considera una pieza clave, por lo que las próximas horas y días serán determinantes.

“Jorge le gustaría llegar a LDA, tiene solo un año de contrato con el Olimpia. Su llegada aún parece difícil ya que el conjunto hondureño lo considera un jugador clave. Horas y días claves”, compartió Kevin.

De esta forma, Alajuelense no baja los brazos por Jorge Álvarez y mantiene abierta la negociación, con la intención de luchar hasta el último momento en busca de una fórmula que les permita concretar el fichaje.