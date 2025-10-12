Contratiempo en Costa Rica: Alajuelense le da a Nicaragua la ayuda que tanto necesitaba a horas del cruce por Eliminatorias

Costa Rica sufre un contratiempo que beneficia a Nicaragua en momentos clave por las Eliminatorias al Mundial 2026. En medio de las complicaciones, apareció el nombre de la Liga Deportiva Alajuelense. Muchas cuestiones para remarcar.

La Pinolera tenía programado un entrenamiento esta tarde de domingo dentro del Estadio Nacional de la Sabana. No obstante, de última hora, se informó un cambio de planes por cuestiones climáticas. La lluvia no los dejó seguir lo suyo.

Para no maltratar el terreno de juego, con miras al partido de el lunes, la práctica de los dirigidos por Marco Antonio Figueroa se trasladó para el Centro de Alto Rendimiento de Alajelense, el CAR de Turrúcares. Comenzará a las 17 horas.

El duelo entre ambas selecciones nacionales corresponde a la cuarta jornada de la fase final del proceso clasificatorio de Concacaf. La Sele ocupa el tercer lugar del Grupo C con tres unidades, mientras que los del Fantasma sumaron un punto.

Costa Rica y Nicaragua se preparan: las disculpas de una figura pinolera en la previa

Nicaragua vivió una noche para el olvido cuando cayó ante Haití por 3-0 en el Estadio Nacional de Managua. El resultado complicó su camino a la próxima Copa del Mundo y desató un vendaval en el vestidor. Estallaron las polémicas.

Marco Antonio Figueroa fue señalado por la afición y la prensa local, aunque no se dio por aludido y apuntó directamente hacia la actitud de algunos futbolistas de su plantilla. Apartó a varios por su último rendimiento. Descalabro en la casa.

El arquero Miguel Rodríguez fue uno de los protagonistas de la noche, debido al fallo que derivó en una de las jugadas de gol. Como objeto de duras críticas, en las redes sociales y en las gradas, no eludió su responsabilidad y pidió disculpas.

“Quiero agradecer a la afición nicaragüense por acompañarnos anoche y por quedarse como siempre a nuestro lado, a pesar de la tormenta. A esta misma afición le pido una disculpa por mi error. Los errores son parte del fútbol y de la vida, los cometen quienes están en la cancha”, expresó Rodríguez.