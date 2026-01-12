Es tendencia:
Beneficia a Panamá: Thomas Christiansen recibe una importante noticia que lo ayuda camino al Mundial 2026

Panamá consigue lo tan esperado por Thomas Christiansen para llegar al Mundial 2026 de la mejor manera.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El danés tendrá más amistosos.
© Getty ImagesEl danés tendrá más amistosos.

La Selección de Panamá se alista para jugar su segunda Copa del Mundo en su historia. Los Canaleros fueron los únicos de Centroamérica que lograron clasificar a la edición 2026, después de realizar una gran actuación en la etapa final de las Eliminatorias Concacaf.

El camino de Panamá en el Mundial 2026 no será para nada fácil. En el Grupo L, tiene como rivales a dos europeos con historia como Inglaterra y Croacia. Además, el tercer contrincante es Ghana, uno de los seleccionados africanos que siempre da pelea.

Para llegar de la mejor manera, Thomas Christiansen tendrá una serie de amistosos que le permitirán sacar conclusiones para definir la lista final. En la próxima semana de enero, visitará a Bolivia y luego recibirá a México en el Rommel Fernández.

Los nuevos amistosos de Panamá para la fecha FIFA de marzo

No son los únicos duelos que tendrá Panamá,, ya que la Federación Panameña de Fútbol trabaja en conseguir dos juegos más para la fecha FIFA de marzo. Según la información del periodista Ricardo Icaza, Panamá podría cerrar dos partidos ante selecciones que habitualmente juegan la Copa del Mundo como Australia y Camerún.

Los australianos integran el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y esperan por uno de los ganadores del repechaje europeo que saldrá de Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Camerún, por su parte, se quedó sin opciones en la etapa final, lo que representó una noticia impactante para el resto del mundo.

En caso de darse esta posibilidad que negocia la Fepafut, Thomas Christiansen podría citar a varios de los futbolistas que formarán parte de la nómina final en United 2026, ya que se trata de una fecha FIFA oficial. Cabe recordar que sólo habrá lugar para 26.

