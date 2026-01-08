Nadie lo vio venir y “es opción” en la Fedefútbol: otro ex Saprissa podría ser el nuevo DT de Costa Rica

El panorama del banquillo de la Selección de Costa Rica sigue siendo incierto, especialmente porque aún no se ha definido quién asumirá el cargo de director de selecciones nacionales, figura clave que deberá llevar a cabo el análisis correspondiente para determinar al próximo técnico del equipo patrio.

Ante este escenario, aparece la interrogante sobre quién asumiría la responsabilidad de confeccionar la lista de convocados, si para los fogueos de marzo aún no se ha designado al nuevo seleccionador. Dentro del ámbito federativo se comenta la posibilidad de nombrar a un técnico interino con pasado reciente como asistente de Deportivo Saprissa.

¿Cuál sería la opción desde la Fedefútbol para el nuevo DT de Saprissa?

Desde la Federación Costarricense de Fútbol ya se perfila una posible alternativa ante la falta de un estratega definitivo.

Según le confirmaron La Nación, se trata de Randall Row, actual responsable del proceso Sub-20, quien se incorporó a la Federación a finales de 2024 y cuyo nombre surge como “una opción” para asumir de manera interina.

Recordemos que Row estuvo a cargo de la Selección Sub-17 de Costa Rica en el Mundial de Catar 2025, torneo en el que el combinado nacional no logró superar la fase de grupos.

Además, se le reconoce el ascenso del Sporting FC a la Primera División en 2020, equipo ligado a los hermanos Osael y José Maroto, un antecedente que refuerza su perfil y podría inclinar la balanza para considerarlo como una opción dentro de La Sele.

Randall Row en Saprissa

Como futbolista, Randall Row logró importantes conquistas con el Deportivo Saprissa, entre ellas dos títulos de la Primera División de Costa Rica obtenidos en 1998 y 1999, además del Torneo Grandes de Centroamérica, que también levantó en 1998 defendiendo la camiseta morada.

Además de su etapa como jugador, también tuvo un amplio recorrido como asistente técnico en el Deportivo Saprissa. En sus ciclos más recientes dentro del club, desempeñó ese rol entre 2011 y 2014, nuevamente en el período 2022-2023, y más recientemente en 2024, formando parte del cuerpo técnico y aportando su experiencia en momentos clave de la institución morada.