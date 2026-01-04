Costa Rica complica a Thomas Christiansen: Panamá recibe la noticia que podría perjudicarlo en el Mundial 2026

En los últimos días, distintos medios costarricenses informaron que la Fedefútbol tendría todo arreglado para que la Selección de Costa Rica se mida ante Inglaterra en un amistoso internacional que se disputará en Estados Unidos el próximo mes de junio.

“El trato está cerrado, con lo cual la Tricolor tiene confirmado su primer fogueo para este año”, aseguraron desde La Nación, donde además explicaron el motivo por el que el combinado inglés buscó este duelo. Y ese motivo impacta de lleno en la Selección de Panamá.

ver también Fue la mayor promesa de Panamá, llegó a valer 40 millones de euros y ahora firma en Sudamérica para soñar con el Mundial 2026

Inglaterra no se confía y estudia a sus rivales

El equipo que dirige Thomas Christiansen es el único representante de Centroamérica que dirá presente en la próxima Copa del Mundo. El sorteo no fue benévolo con los canaleros: integrarán el Grupo L, junto a Croacia, Ghana… e Inglaterra.

Thomas Tuchel, el técnico alemán que dirigirá a Inglaterra en el Mundial (Getty Images).

Tras conocer a sus rivales mundialistas, el seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, dejó entrever su inquietud por no tener amistosos programados ante selecciones de la misma confederación que sus rivales. “Quizás tengamos que volver a pensarlo”, había dicho el tocayo de Christiansen en referencia a la planificación previa al Mundial.

Panamá enciende las alarmas

Ahora, con el amistoso ante Costa Rica prácticamente confirmado, desde La Nación afirmaron que “los ingleses buscaron el duelo contra la Nacional porque en el torneo mundialista chocarán contra Panamá, un rival que consideran similar al ser vecinos territoriales y de la Concacaf”.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Tuchel podría empezar a leer un posible plan de juego de la Panamá de Christiansen en función de lo que muestre Costa Rica, una selección con la que los canaleros comparten ciertas similitudes regionales pese a que hoy exhiben diferencias claras en funcionamiento colectivo y resultados.

ver también Se instala en la élite: Ismael Díaz celebra la noticia desde Europa que ilusiona a todo Panamá rumbo al Mundial 2026

Por otro lado, resta ver si la FEPAFUT decide replicar la estrategia inglesa y salir a buscar amistosos ante selecciones europeas. Por ahora, la Marea Roja solo tiene confirmados los compromisos ante Selección de Bolivia y Selección de México, programados para el 18 y el 22 de enero, respectivamente.