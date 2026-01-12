La millonaria oferta que llega de la Serie A por Kervin Arriaga y la decisión que nadie esperaba en el Levante

Kervin Arriaga está en el mercado, desde Italia ya dieron a conocer que el hondureño interesa al Genoa de la Serie A que dirige el campeón del mundo en 2006 con Italia, Danielle De Rossi.

La Cadena Ser de España, indica este lunes que Genoa hará una oferta de 5.5 millones de euros por el fichaje de Arrriga. El ofrecimiento llegará en los próximos días.

Levante no le cierra la puerta al catracho ya que tienen pérdidas económicas y deben vender futbolistas.

El conjunto “Granota” buscará sacar más dinero que ese, ya que tienen valorados a Kervin en 20 millones. Genoa está peleando la permanencia en Italia y buscan un “5” de las características de Arriaga.

Giro inesperado con Kervin Arriaga por parte de Levante

La fuente citada indica que Levante ya encontró un sustituto para Arriaga, se trata de Ugo Raghouber del Lille de Francia y por el que pedirían una cesión al final de temporada.

Se vienen días claves para conocer el futuro del “Misilito” que puede cambiar de liga en este 2026 e ir a uno de los históricos equipos de Italia.

