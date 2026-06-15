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Mundial 2026

Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de Uruguay vs. Arabia Saudita, que cerrarán en Miami la actividad del día en el Grupo H del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO a Uruguay vs. Arabia Saudita

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán el partido en Centroamérica.

  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7)
  • El Salvador: Tigo Sports y FOX Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports y FOX Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
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¿A qué hora es el partido de Uruguay vs. Arabia Saudita?

La bola comenzará a rodar en Miami a las 4:00 p.m. de Centroamérica (5:00 de Panamá) y 6:00 ET de Estados Unidos.

Arabia quiere revancha 7 años después

El 20 de junio de 2018, en la fase de grupos del Mundial de Rusia, Uruguay derrotó 1-0 a los árabes con el gol de Luis Suárez en el Rostov Arena.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay vs. Arabia Saudita!

En FCA le traemos la cobertura del partido, con la previa y todas las incidencias del segundo cruce en Copa del Mundo entre ambas selecciones.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Salem Al-Dawsari y Federico Valverde, dos de las figuras de Arabia y Uruguay.
© GettySalem Al-Dawsari y Federico Valverde, dos de las figuras de Arabia y Uruguay.

Este lunes 15 de junio, sale a la cancha una de las selecciones con más tradición: Uruguay. La Celeste, campeona del mundo en 1930 y 1950, se enfrentará a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en el marco de la primera fecha del Mundial 2026.

Tanto los sudamericanos como los árabes desean sumar de a tres para aprovechar el inesperado empate 0-0 de España con Cabo Verde y apoderarse del primer lugar del Grupo H. Recordemos que los Halcones Verdes saben lo que es dar un batacazo: en Qatar 2022 le arruinaron el debut a la vigente defensora del título, Argentina.

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En su preparación rumbo a su séptima participación en el certamen, Arabia perdió 1-2 con Ecuador, goleó 3-0 a Puerto Rico y empató 0-0 con Senegal. Mientras que Uruguay no tuvo actividad en la última fecha FIFA. Sí en la de marzo, donde igualó 1-1 con Inglaterra y 0-0 con Argelia.

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