Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Este lunes 15 de junio, sale a la cancha una de las selecciones con más tradición: Uruguay. La Celeste, campeona del mundo en 1930 y 1950, se enfrentará a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en el marco de la primera fecha del Mundial 2026.
Tanto los sudamericanos como los árabes desean sumar de a tres para aprovechar el inesperado empate 0-0 de España con Cabo Verde y apoderarse del primer lugar del Grupo H. Recordemos que los Halcones Verdes saben lo que es dar un batacazo: en Qatar 2022 le arruinaron el debut a la vigente defensora del título, Argentina.
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En su preparación rumbo a su séptima participación en el certamen, Arabia perdió 1-2 con Ecuador, goleó 3-0 a Puerto Rico y empató 0-0 con Senegal. Mientras que Uruguay no tuvo actividad en la última fecha FIFA. Sí en la de marzo, donde igualó 1-1 con Inglaterra y 0-0 con Argelia.