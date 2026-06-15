¿Quién es el árbitro de Arabia Saudita vs. Uruguay en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Maurizio Mariani

Maurizio Mariani será el encargado de impartir justicia en el debut mundialista de Arabia Saudita y Uruguay por el Grupo H.

Maurizio Mariani es el árbitro principal del choque entre Arabia Saudita y Uruguay, partido correspondiente al Grupo H del Mundial 2026 que se juega en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Mariani llega a la Copa del Mundo como uno de los jueces europeos seleccionados por la FIFA y con una temporada reciente que fortaleció su perfil internacional. Su designación para este partido confirma el crecimiento de un silbatero que viene de dirigir una final continental y que ya acumuló experiencia en torneos de selecciones fuera de Europa.

Quién es Maurizio Mariani, el árbitro de Arabia Saudita vs. Uruguay

Maurizio Mariani nació en Roma, Italia, hace 44 años y debutó en la Serie A en 2013. Desde entonces, fue ganando presencia en partidos de máxima categoría y terminó consolidándose como uno de los árbitros más reconocidos del fútbol italiano.

A nivel internacional, Mariani integra la lista FIFA desde 2019, un paso clave que le abrió la puerta a competiciones UEFA y a torneos de selecciones. Este de 2026 es su primer Mundial como árbitro principal. Y su debut se dará en el intenso duelo de Uruguay vs. Arabia Saudita.

A cargo de la final de la Conference League

El antecedente reciente más importante de Mariani fue su designación para la final de la UEFA Conference League 2026. El italiano dirigió la definición entre Crystal Palace y Rayo Vallecano, disputada en Leipzig, Alemania.

ver también ¿Por qué Marcelo Bielsa no convocó a Luis Suárez al Mundial 2026 con Uruguay?

Ese partido fue la primera final europea de clubes en su carrera y funcionó como una señal clara de confianza por parte de la UEFA.

Publicidad

Publicidad

Su experiencia en Copa América

Otro punto fuerte en su recorrido reciente fue su participación en la Copa América 2024. Mariani fue invitado al torneo dentro del programa de intercambio arbitral entre la UEFA y la CONMEBOL.

Esa experiencia fue importante porque le permitió dirigir fuera del contexto europeo y adaptarse a otro tipo de fútbol: más físico, intenso y con una carga emocional diferente.

Publicidad

Su paso por la Copa América amplió su roce internacional y le dio una preparación valiosa para un Mundial organizado en América del Norte, donde convivirá con climas y selecciones de estilos muy distintos.

Publicidad

LIVERPOOL, ENGLAND – APRIL 14: Referee Maurizio Mariani looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Liverpool FC and Paris Saint-Germain FC at Anfield on April 14, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Publicidad

Un árbitro con rodaje europeo

Antes de llegar al Mundial, Mariani ya tenía experiencia en competiciones europeas como Champions League, Europa League, Conference League, Nations League y eliminatorias mundialistas.

Ese recorrido lo convirtió en un árbitro habituado a partidos de alto ritmo y a escenarios con presión continental. También le dio experiencia con futbolistas de primer nivel y con equipos acostumbrados a competir en noches decisivas.

Publicidad

Publicidad

El cuerpo arbitral de Arabia Saudita vs. Uruguay