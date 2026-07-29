El atacante de 37 años está siendo analizado por la directiva morada para regresar a Tibás.

El futuro del experimentado delantero Johan Venegas sigue siendo una de las grandes incógnitas en el mercado de fichajes del fútbol costarricense. Tras su reciente salida del Club Sport Cartaginés, el jugador se encuentra actualmente como agente libre, y los rumores sobre cuál será su próximo destino no se han hecho esperar. Sin embargo, en las últimas horas ha tomado fuerza una posibilidad que muy pocos tenían en el radar: un sorpresivo regreso al Deportivo Saprissa.

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El encargado de sorprender a la afición morada fue nada menos que Erick Lonnis. En una reciente charla con Radio Columbia, el gerente deportivo morado rompió el silencio sobre los rumores y confirmó que el nombre del goleador no es ajeno a las oficinas de San Juan de Tibás.

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A pesar de que la última salida de Venegas de la institución morada no se dio en los mejores términos (se marchó directamente a la Liga Deportiva Alajuelense), la calidad del atacante sigue siendo bien valorada.

“Es un buen jugador, no hay algo concreto, pero lo hemos analizado; nosotros analizamos a casi todos los jugadores y es un muy buen jugador, no puedo decir más que eso”, confesó Lonnis, confirmando que el perfil del Cachetón sí está sobre la mesa de la dirigencia.

La sorpresa por su salida de Cartaginés

Durante la entrevista, Lonnis fue más allá y dejó ver que han existido acercamientos, elogiando la capacidad goleadora del atacante y mostrando su asombro por el hecho de que siga sin club a estas alturas.

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“Me pareció extraño que saliera del Cartaginés; él me cae bien, hemos hablado poco con él, es goleador, lo hemos analizado, pero hay que analizarlo más en profundidad, pero sepan que sí lo hemos analizado. Me extraña que no tenga equipo”, detalló el ex arquero, dejando la puerta entreabierta para el jugador de 37 años.

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Venegas viene de atravesar un semestre bastante complicado con el conjunto brumoso. Una prolongada lesión lo obligó a perderse la mayor parte de la fase regular del último torneo. Su regreso se dio apenas en las semifinales contra el Club Sport Herediano, disputando el partido de vuelta en el estadio Carlos Alvarado, el cual terminó en un empate sin goles que sentenció la eliminación del Cartaginés.

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Ahora, con su carta de libertad bajo el brazo y con la confirmación de que en Saprissa han estudiado su caso, el mercado tico podría prepararse para uno de los movimientos más mediáticos y polémicos de la temporada. ¿Habrá una segunda etapa para Johan Venegas en la Cueva?

En síntesis

Johan Venegas es actualmente agente libre tras salir del Club Sport Cartaginés.

es actualmente agente libre tras salir del Club Sport Cartaginés. Erick Lonnis confirmó a Radio Columbia que Deportivo Saprissa analiza al delantero.

confirmó a Radio Columbia que Deportivo Saprissa analiza al delantero. El jugador de 37 años viene de sufrir una lesión prolongada el pasado semestre.