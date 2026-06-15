Arabia Saudita inicia su camino en el Grupo H del Mundial 2026 ante Uruguay, con España y Cabo Verde como los otros dos rivales de la zona.

Arabia Saudita debuta en el Copa del Mundo de Norteamérica 2026 este lunes 15 de junio ante Uruguay, en un partido que se disputará en Miami y corresponde a la primera fecha del Grupo H.

La zona también tiene a España y Cabo Verde, que en el primer turno de la jornada igualaron sin goles, por lo que el arranque ante el equipo de Marcelo Bielsa aparece como una prueba crucial para medir hasta dónde puede competir el seleccionado asiático en el Mundial 2026.

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¿Qué puesto ocupa Arabia en el ranking FIFA?

En la previa del encuentro, Arabia Saudita ocupa el puesto 61 del ranking FIFA masculino. Su rival de turno llega ubicado en el puesto 16, por lo que la diferencia entre ambos es de 45 posiciones, una distancia importante que marca el contexto del debut.

Arabia Saudita es la selección número 60 del mundo, según el ranking FIFA.

¿Cómo clasificó al Mundial?Por la ventana

El seleccionado saudí llega a esta Copa del Mundo con una clasificación trabajada hasta el final. En la tercera ronda de las Eliminatorias de Asia compartió grupo con Japón y Australia, dos de las potencias de la AFC, y terminó tercero. Ese resultado lo obligó a jugar una instancia adicional para buscar uno de los últimos boletos directos de la confederación.

La llave decisiva fue el Grupo B de la cuarta ronda asiática, disputado en octubre de 2025. Arabia Saudita quedó emparejada con Indonesia e Irak, en una zona de tres equipos en la que solo el primero se clasificaba directamente al Mundial. El segundo debía seguir por una nueva ronda de playoff.

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Arabia Saudita no tuvo un camino sencillo en las Eliminatorias asiáticas (Getty Images).

El primer paso fue el triunfo 3-2 ante Indonesia, en Jeddah. El equipo comenzó abajo por un penal de Kevin Diks, pero lo dio vuelta con un gol de Saleh Abu Al-Shamat y dos de Firas Al-Buraikan, uno de ellos también de penal. Ese resultado dejó a Arabia Saudita a un empate de sellar su pase.

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En los papeles, Arabia Saudita es una selección más débil que Japón y Australia.

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La clasificación se confirmó el 14 de octubre de 2025, con un 0-0 ante Irak en el King Abdullah Sports City. A los saudíes les alcanzaba con un punto y lo consiguieron en una noche cerrada, sostenida al final por una atajada de Nawaf Al-Aqidi ante un tiro libre de Hassan Abdulkareem en tiempo agregado. Arabia Saudita terminó arriba del grupo por goles a favor y aseguró su lugar en el Mundial.

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El de 2026 es el séptimo Mundial para Arabia Saudita, después de sus participaciones en 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022. Su mejor campaña sigue siendo la de Estados Unidos 1994, cuando llegó a octavos de final. Ahora, nuevamente en Norteamérica, empieza contra los charrúas, luego enfrentará a España y cerrará la fase de grupos ante Cabo Verde.

En sintesis

Arabia Saudita está 61ª en el ranking FIFA.

Uruguay aparece 16º: hay 45 puestos de diferencia.

Los saudíes clasificaron como ganadores del Grupo B del repechaje asiático.

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