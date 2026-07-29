Este jueves, en el Morera Soto, Herediano y Marathon debutan por el Grupo B de la Copa Centroamericana.

El Club Sport Herediano inicia su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 recibiendo al Marathón de Honduras. El conjunto florense buscará trasladar al plano internacional el gran impulso obtenido tras sus recientes éxitos a nivel nacional y comenzar su camino regional con una victoria. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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¿A qué hora juega Herediano vs. Marathon por la Copa Centroamericana 2026?

Herediano y Marathón medirán fuerzas este jueves 30 de julio, en un partido correspondiente a la primera jornada de su grupo. El compromiso está programado para arrancar en los siguientes horarios:

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 7:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Marathon?

El encuentro podrá verse EN VIVO en Costa Rica, Honduras y toda la región centroamericana mediante el servicio de streaming Disney+, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de ESPN para la competencia.

¿Por qué se cambió el estadio del partido Herediano vs. Marathón?

El debut de Herediano en la Copa Centroamericana 2026 sufrió un cambio importante a pocos días del partido. El conjunto rojiamarillo informó que ya no recibirá a Marathón de Honduras en el Estadio Nacional, como estaba previsto originalmente.

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La modificación responde al estado del terreno de juego de “La Joya de la Sabana”, cuya gramilla está siendo sometida a un tratamiento. Aunque los trabajos comenzaron con anticipación, la cancha no quedó lista dentro de los plazos previstos y Concacaf determinó que no cumplía con las condiciones exigidas para albergar el compromiso.

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Ante esa situación, el partido fue trasladado al estadio Alejandro Morera Soto, casa de Liga Deportiva Alajuelense.

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¿Cómo llega Herediano al partido?

El “Team” florense llega sumamente inspirado y con el cartel de favorito tras haber firmado un semestre por demás exitoso en el fútbol de Costa Rica. Herediano afronta este certamen luego de conquistar el Campeonato Nacional, la Supercopa y la Recopa, lo que lo convierte en uno de los principales candidatos al protagonismo. Además, a nivel doméstico acaban de subir a lo más alto del Apertura 2026 tras ganar su duelo ante Puntarenas FC en la mesa.

¿Cómo llega Marathon?

Al frente estará el Marathón de Honduras, un histórico del fútbol catracho y un rival con experiencia internacional que promete complicarle las cosas a los locales. El equipo hondureño buscará dar la sorpresa en Costa Rica y comenzar con un resultado positivo en un grupo que promete una intensa lucha por los boletos a la siguiente ronda.

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¿En qué grupo están Herediano y Marathon?

Herediano y Marathon integran el Grupo B junto con:

Alianza , de El Salvador

, de El Salvador Antigua , de Guatemala

, de Guatemala Real Estelí, de Nicaragua

Cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.