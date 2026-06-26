Muslera fue reemplazado en Uruguay en el entretiempo en el lugar de Sergio Rochet.

La Selección de Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026 tras perder por 1-0 contra España. La Celeste finalizó en el tercer puesto con dos puntos. Cabo Verde, por su parte, se favoreció de este resultado y culminó segundo con tres unidades tras empatarle a Arabia.

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En el partido que se disputó en Guadalajara, se vivió una situación inédita antes del comienzo del segundo tiempo en Uruguay. Marcelo Bielsa realizó una modificación en la portería. Fernando Muslera salió reemplazado y en su puesto ingresó Sergio Rochet.

Este cambio de Bielsa sorprendió a propios y extraños, ya que Muslera no había sufrido ninguna lesión, pero sí fue partícipe del único gol del partido que marcó Álex Baena en la primera parte. El portero uruguayo tuvo una muy mala respuesta tras el remate del futbolista del Atlético de Madrid.

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Fernando Muslera le pidió a Marcelo Bielsa ser reemplazado

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Bielsa explicó lo sucedido. El entrenador aseguró que fue una decisión que no tomó él, sino que se lo pidió el propio portero: “Yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera“.

Además, Fernando Muslera no salió del vestuario a observar el segundo tiempo de sus compañeros. En ningún momento fue enfocado por las cámaras de la transmisión.

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El portero de 40 años, que pertenece a Estudiantes de Argentina, también fue muy protagonista de los goles que recibió Uruguay en los duelos previos. Ante Cabo Verde, tuvo una muy mala salida en el segundo gol. También contra Arabia dejó un rebote que provocó el 1-0 en contra.

En resumen

La Selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España. El arquero Fernando Muslera le pidió a Marcelo Bielsa ser reemplazado en el entretiempo.

le pidió a Marcelo Bielsa ser reemplazado en el entretiempo. El guardameta recibió fuertes críticas por sus errores en los tres partidos del Grupo H.