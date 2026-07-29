Municipal vs. Cartaginés: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa Centroamericana 2026

Este jueves, los Rojos y los brumosos se enfrentan en El Trébol en el debut de ambos por el Grupo D.

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 sigue con todo y cierra su primera jornada con un duelo imperdible: Municipal recibe a Cartaginés. Ambos conjuntos llegan con el claro objetivo de sumar sus primeros tres puntos y encaminar su paso hacia la fase eliminatoria de la competencia más importante de la región.

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Este encuentro marcará la primera vez en la historia que ambas instituciones se enfrenten en un partido oficial.

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¿A qué hora juegan Municipal vs Cartaginés?

El partido se disputará este jueves 30 de julio a las 9:00 pm de Centroamérica, las 10:00 pm de Panamá. El escenario para este debut será el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, en la Ciudad de Guatemala.

¿Dónde ver Municipal vs Cartaginés por la Copa Centroamericana?

La transmisión EN VIVO estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, tanto para el territorio de Guatemala como para Costa Rica y el resto de Centroamérica.

¿Cómo llega Municipal?

El conjunto guatemalteco afronta su tercera participación consecutiva en el torneo tras clasificar como subcampeón del Torneo Apertura 2025. Los Escarlatas, bajo el mando de Mario Acevedo, tienen una gran deuda pendiente: superar la fase de grupos tras haber quedado eliminados en sus dos presentaciones anteriores. Aprovechar el apoyo de su gente será vital para arrancar con el pie derecho.

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¿Cómo llega Cartaginés?

En la otra vereda, el Cartaginés de Costa Rica también disputa su tercera Copa Centroamericana, boleto que consiguió al ser el equipo con mayor puntaje en la tabla acumulada de la temporada 2025-26. Los dirigidos por Amarini Villatoro saben cómo jugar esta competición, habiendo alcanzado los cuartos de final en las ediciones de 2023 y 2025. Además, los Brumosos ya se consolidan como el tercer club costarricense con más encuentros disputados en la historia de la copa.

¿En qué grupo están Municipal y Cartaginés?

Municipal y Cartaginés integran el Grupo D junto con:

Motagua, de Honduras

FAS, de El Salvador

Verdes, Belice

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Cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.