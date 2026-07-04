“Convocado por Uruguay”: El Salvador sufre el robo de la joya de Peñarol que quería jugar para La Selecta

Se trata de Carlos Esnal, un delantero nacido hace 17 años en El Salvador y ahora jugará con Uruguay.

El nombre del joven delantero Carlos Esnal comienza a tomar protagonismo en el fútbol uruguayo. El atacante, nacido en El Salvador y perteneciente a las categorías menores de Peñarol, recibió una importante noticia al ser convocado por la Selección Sub-17 de Uruguay, dando un giro a las expectativas que existían sobre su futuro a nivel internacional.

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El espigado goleador ha destacado en las divisiones juveniles del conjunto carbonero, uno de los clubes más importantes del país. Su crecimiento no ha pasado desapercibido para los cuerpos técnicos de la Celeste, que decidieron incluirlo en su proceso formativo de cara a las próximas competiciones juveniles.

La Selecta queda a la espera del futuro de Carlos Esnal

Hace algún tiempo, Carlos Esnal había dejado abierta la posibilidad de representar a El Salvador. En declaraciones al periodista Christian Peñate, el delantero aseguró: “Mi hermano y yo nunca hemos hablado con la FESFUT, pero si un día nos llaman, iremos con El Salvador. Estaríamos abiertos a una opción“, palabras que despertaron la ilusión entre los aficionados salvadoreños.

Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas con su llamado oficial a la Selección Sub-17 de Uruguay. Por ahora, el atacante continuará su proceso con la Celeste, dejando en pausa cualquier posibilidad de vestir la camiseta de La Selecta, aunque su situación podría seguir evolucionando en los próximos años.

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El joven delantero también cuenta con un importante legado familiar dentro del fútbol uruguayo. Es nieto de Raúl Esnal, integrante de la selección que conquistó la Copa América de 1983, un vínculo que fortalece aún más su relación con el balompié charrúa y explica parte de su proceso dentro de las selecciones juveniles.

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Mientras tanto, la historia de los hermanos Esnal toma caminos distintos. Christian Esnal sí aceptó el llamado de la Selección de El Salvador, por lo que el sueño de verlos compartir camiseta con La Selecta deberá esperar. El futuro de Carlos Esnal todavía está abierto, pero por ahora su presente estará ligado a la Selección Sub-17 de Uruguay.