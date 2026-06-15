¿Por qué no juega Ronald Araújo hoy en el debut de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Ronald Araújo se pierde el partido de Uruguay contra Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo H de la Copa del Mundo. Descubra el motivo.

Este lunes, la selección de Uruguay medirá fuerzas con Arabia Saudita en su estreno en el Mundial 2026. Será en el Miami Stadium, donde los charrúas deberán ganar para aprovechar el empate 0-0 de España, una de las candidatas, frente a la debutante Cabo Verde.

De hecho, el entrenador Marcelo Bielsa ya definió a los once seleccionados que saldrán como titulares ante los árabes. Y uno de los grandes ausentes es el defensor central Ronald Araújo, quien se perderá este encuentro pero no el resto del certamen.

Cáceres y Olivera serán la centrales de Uruguay contra Arabia. (Foto: AUF)

¿Por qué no juega Ronald Araújo contra Arabia Saudita?

El zaguero de 27 años del Barcelona no será de la partida en el debut mundialista de Uruguay debido a un desgarro en el gemelo que sufrió durante un entrenamiento con su selección. Por ese motivo, viajó a territorio español, concretamente a Madrid, para realizarse un tratamiento regenerativo.

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“Fui a hacerme un tratamiento con el consentimiento de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) y del cuerpo técnico. Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento con gente de mi confianza”, explicó el central, que no tiene fecha de regreso definida.

Bielsa, a pesar de la lesión, decidió mantener a Araújo entre los veintiséis futbolistas convocados para la Copa del Mundo. Veremos si vuelve a jugar contra sus próximos rivales del Grupo H, Cabo Verde (domingo 21 de junio) o España (viernes 26).

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