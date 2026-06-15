¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en el escudo si ganó dos Copas del Mundo?

Uruguay lucirá nuevamente las cuatro estrellas en su escudo en medio de una discusión que ha generado mucha polémica.

Este lunes 15 de junio, la Selección de Uruguay hace su debut en la Copa del Mundo 2026. La Celeste se mide ante Arabia Saudita en la primera jornada del Grupo H, que también integran España y Cabo Verde (ambos empataron sin goles en el primer turno).

En la previa de lo que será el duelo en el Hard Rock Stadium, explicamos la historia del escudo de Uruguay en su camiseta y la razón por la que luce con cuatro estrellas, pese a que sólo ganó el Mundial de Uruguay 1930 y el de Brasil 1950.

¿Por qué FIFA aprobó a Uruguay para poner cuatro estrellas en su escudo?

Las dos estrellas restantes corresponden a los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Si bien la Copa del Mundo se jugó por primera vez en 1930, la FIFA aceptó, a raíz de una investigación periodística, que Uruguay lleve cuatro estrellas en su escudo.

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En 1992, el periodista Atilio Garrido presentó, ante el Congreso de la FIFA en Zurich, informes oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobados justamente por la Federación Internacional. En estos informes había registros en los que se caratulaban a Uruguay como Campeón del Mundo.

Por eso, desde ese año, la Celeste comenzó a lucir cuatro estrellas en el escudo de la AUF. Otro de los detalles es que estos Juegos Olímpicos fueron organizados por la FIFA, ya que se asoció con el Comité Olímpico Internacional para llevar a cabo las competencias de fútbol y exigió que lo disputen jugadores profesionales.

Como aún no existía una Copa del Mundo en ese entonces, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, declaró explícitamente que el ganador de los Juegos Olímpicos sería denominado como Campeón del Mundo. Es un debate que habitualmente se genera porque quienes están en contra de esta medida opinan que se trata de dos competencias diferentes. Sin embargo, los uruguayos muestran sus argumentos bajo la aceptación de FIFA.

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En resumen