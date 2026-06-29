Diego Forlán, ex goleador de la selección charrúa, reveló lo que nadie sabía del portero uruguayo más criticado del momento.

La Selección de Uruguay fue la gran decepción del Mundial 2026. El equipo conducido por Marcelo Bielsa no pudo superar la fase de grupos tras empatar con Arabia Saudita en el debut, ante Cabo Verde en el segundo partido y perder por 1-0 frente a España en su último encuentro.

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Con dos puntos sobre nueve en juego no pudo quedar ni siquiera como uno de los ocho mejores terceros del torneo y se tuvo que volver a casa mucho antes de tiempo. Ante esto, el DT argentino fue el principal apuntado pero también quedó en el centro de todas las críticas Fernando Muslera.

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El portero charrúa fue el responsable de al menos uno de los dos goles en el empate 2-2 ante Cabo Verde y también tuvo una pésima respuesta en el único tanto que anotó España. Tan marcado quedó que directamente fue reemplazado en el entretiempo del duelo ante los ibéricos, aunque ahora salió a la luz un grave problema que había sufrido el experimentado arquero y que habían decidido ocultarle al propio Bielsa.

Muslera estaba enfermo y Bielsa no lo sabía

Sí, así como lo leen. En las últimas horas, Diego Forlán sacó a la luz lo que nadie sabía en torneo al portero charrúa. “El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre”, reveló el exgoleador de la Celeste, compañero de Muslera en los Mundiales de 2010 y 2014 y campeones de la Copa América 2011.

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Las declaraciones de Forlán en el programa que el Kun Agüero tiene en ESPN fueron elocuentes, pero todo empeoró después cuando se supo que esta información nunca llegó a los oídos de Bielsa, a quien decidieron ocultarle la enfermedad del portero de 40 años.

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“La prensa uruguaya reveló que el N°1 de Estudiantes pasó una mala noche a causa de las altas temperaturas y que el cuerpo médico nacional estaba al tanto de su situación. Pero no así Bielsa”, aseguró TyC Sports.

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“Confiados en que Muslera se recuperaría rápido, nadie le contó al DT argentino que su primer hombre no estaba al 100%. En el entretiempo, luego de comunicarle en el vestuario que no estaba para seguir atajando, el Loco mandó a la cancha a Rochet”, precisó el medio argentino sobre esta situación.

En síntesis

Mundial 2026: la selección de Uruguay fue eliminada en primera ronda con dos puntos.

la selección de Uruguay fue eliminada en primera ronda con dos puntos. 40 grados de fiebre: Fernando Muslera atajó enfermo y se lo ocultaron a Bielsa.

Fernando Muslera atajó enfermo y se lo ocultaron a Bielsa. Cambio ante España: Bielsa reemplazó a Muslera por Rochet durante el entretiempo del partido.