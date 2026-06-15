Inicia el camino de España en el Mundial 2026, quizás la máxima candidata a quedarse con el título, y lo hace con un debut especial: enfrente estará Cabo Verde, una selección debutante en la Copa del Mundo y que llega con ilusión, identidad y el deseo de competir sin complejos.
El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial, se disputa este lunes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
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La Roja aparece como una de las selecciones candidatas del torneo, mientras que Cabo Verde afronta una cita histórica. Por eso, el estreno reúne dos realidades muy distintas: una potencia que busca empezar con autoridad y un debutante que quiere dar el primer golpe de su historia mundialista.
La mesa está servida.