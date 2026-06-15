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España vs. Cabo Verde EN VIVO: minuto a minuto del debut de La Roja en el Mundial 2026

La Roja, gran candidata al título, debuta en la Copa del Mundo por el Grupo H.

¿Quién es el árbitro de España vs. Cabo Verde?

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh es el árbitro principal de España vs. Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La designación tiene un peso especial. El juez jordano dirigirá el debut de una de las selecciones candidatas al título y, al mismo tiempo, estará al frente del primer partido mundialista de Cabo Verde. Para Makhadmeh, además, será su estreno como árbitro principal en una Copa del Mundo.

Lee el perfil completo del colegiado aquí.

Adham Makhadmeh arbitrará España vs. Cabo Verde.

Adham Makhadmeh arbitrará España vs. Cabo Verde.

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Dónde ver España vs. Cabo Verde en Centroamérica

España vs. Cabo Verde lo puden ver en los siguientes canales:

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+
  • El Salvador: Canal 4 TCS, FOX Sports y Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Canal 10, FOX Sports y Tigo Sports

¿A qué hora juegan España vs. Cabo Verde?

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

  • 10:00 a.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 11:00 a.m.: Panamá.

Bienvenidos al minuto a minuto de España vs. Cabo Verde

Empieza el Mundial 2026 para La Roja. Con bajas en su once inicial, una de las máximas candidatas al título se estrena vs. Cabo Verde por el Grupo H. Se vive en Fútbol Centroamérica.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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España vs. Cabo Verde EN VIVO: minuto a minuto del debut de La Roja en el Mundial 2026
España vs. Cabo Verde EN VIVO: minuto a minuto del debut de La Roja en el Mundial 2026

Inicia el camino de España en el Mundial 2026, quizás la máxima candidata a quedarse con el título, y lo hace con un debut especial: enfrente estará Cabo Verde, una selección debutante en la Copa del Mundo y que llega con ilusión, identidad y el deseo de competir sin complejos.

El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial, se disputa este lunes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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La Roja aparece como una de las selecciones candidatas del torneo, mientras que Cabo Verde afronta una cita histórica. Por eso, el estreno reúne dos realidades muy distintas: una potencia que busca empezar con autoridad y un debutante que quiere dar el primer golpe de su historia mundialista.

La mesa está servida.

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