Mientras Marcelo Bielsa gana 4 millones en Uruguay, el salario de Bubista en Cabo Verde

Marcelo Bielsa fue el DT en el fracaso de Uruguay que se quedó afuera del Mundial en la fase de grupos. Todo lo contrario a Bubista con Cabo Verde.

Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo 2026 en la fase de grupos después de perder por 1-0 contra España. Al mismo tiempo, este resultado permitió que Cabo Verde se clasificara a los 16avos en su debut mundialista, que empató sin goles ante Arabia.

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Marcelo Bielsa fue el más criticado por los aficionados uruguayos. Le atribuyeron la responsabilidad por haber sacado a Federico Valverde cuando la Celeste debía ir a buscar el resultado. Todo indica que no continuaría en el cargo de Uruguay debido a las diferencias que hubo en el camerino, según trascendió por parte de los medios uruguayos.

Cabo Verde, que se transformó en la gran revelación por superar la fase de grupos, hizo historia en su primera participación de la mano de Pedro Leitão Brito, más conocido en esta Copa del Mundo como Bubista, quien recibe un salario mucho menor al de Marcelo Bielsa.

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El entrenador de Uruguay percibe un salario cercano a los cuatro millones de dólares. El argentino está en el cargo desde mayo de 2023, pero estaría transitando sus últimos días después de lo que sucedió en esta Copa del Mundo.

¿Cuánto gana Bubista en Cabo Verde, DT que hizo historia tras superar la fase de grupos?

El técnico caboverdiano, que marcó un antes y un después en la historia de la selección de su país, recibe un monto de 125 mil dólares anuales. Bubista lleva más de seis años como DT de Cabo Verde tras haber asumido a inicios del 2020.

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En este tiempo, Bubista dirigió un total de 66 partidos y tendrá la oportunidad de que sea uno más después de la histórica clasificación. Sus dirigidos se medirán contra Argentina en la ronda de 16avos de final el próximo viernes 3 de julio en Miami.

En resumen

Uruguay quedó fuera del Mundial tras perder 1-0 ante España, finalizando en el tercer lugar del grupo.

del Mundial tras perder 1-0 ante España, finalizando en el tercer lugar del grupo. El entrenador de Cabo Verde, Bubista , percibe un salario anual de 125 mil dólares , considerablemente menor a los casi cuatro millones que gana Marcelo Bielsa.

, percibe un salario anual de , considerablemente menor a los casi cuatro millones que gana Marcelo Bielsa. La revelación Cabo Verde clasificó invicta y enfrentará a Argentina en los 16avos de final el próximo viernes 3 de julio en Miami.