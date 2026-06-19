El alemán será el árbitro de este partido por la segunda fecha el Grupo D.

Felix Zwayer es el árbitro principal elegido para Estados Unidos vs. Australia, uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El juez alemán estará a cargo de un cruce con premio grande: los dos equipos ganaron en el debut y el vencedor quedará muy cerca de los 16avos de final.

El encuentro se jugará este viernes 19 de junio en el Lumen Field de Seattle, identificado por FIFA durante la Copa como Seattle Stadium. Estados Unidos llega después de golear 4-1 a Paraguay, mientras que Australia venció 2-0 a Turquía y sostuvo el arco en cero.

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Para Zwayer, la designación representa un partido de alta exposición: selección anfitriona, estadio con fuerte ambiente local y dos equipos que pueden empezar a marcar el rumbo del grupo.

Quién es Felix Zwayer, el árbitro de Estados Unidos vs. Australia

Felix Zwayer nació en Berlín y, a sus 45 años, es uno de los jueces europeos con mayor recorrido de la última década. Es internacional FIFA desde 2012 y forma parte del grupo de árbitros de élite de la UEFA.

Su carrera se construyó principalmente en la Bundesliga, pero también ganó peso en torneos internacionales. Su presencia en el Mundial 2026 confirma que sigue dentro del grupo de jueces de confianza para partidos de alta exposición.

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La final de la Europa League 2025, un antecedente de peso

Uno de los antecedentes más fuertes de Zwayer antes del Mundial fue la final de la UEFA Europa League 2025 entre Tottenham Hotspur y Manchester United, disputada en el estadio San Mamés, en Bilbao.

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La UEFA lo eligió como árbitro principal para una final inglesa, de enorme presión mediática y con dos clubes acostumbrados a escenarios grandes. Ese nombramiento fue una señal clara de respaldo dentro del arbitraje europeo.

Además, en aquella final estuvo acompañado por una terna alemana, con Robert Kempter y Christian Dietz como asistentes. Los mismos nombres aparecen ahora junto a él en el cuerpo arbitral de Estados Unidos vs. Australia.

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Del escándalo por amaño a una semifinal de Eurocopa

Zwayer tuvo una designación importante en la Eurocopa 2024, cuando fue elegido para dirigir la semifinal entre Inglaterra y Países Bajos.

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Ese partido volvió a poner su nombre en el centro de la escena, no solo por la importancia deportiva del cruce, sino también por el antecedente que traía con Jude Bellingham de un Borussia Dortmund vs. Bayern Munich en 2021, cuando el jugador inglés criticó públicamente a Zwayer por algunas decisiones arbitrales y apuntó directamente al pasado del juez alemán.

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La frase que hizo ruido fue, en esencia, que no se podía esperar mucho cuando se le daba “el partido más importante de Alemania” a un árbitro que había estado involucrado en un caso de arreglo de partidos.

El comentario hacía referencia al caso de Robert Hoyzer, un escándalo de manipulación de partidos en Alemania. Zwayer había sido sancionado en 2005 con una suspensión de seis meses por su vínculo con ese caso, aunque luego reconstruyó su carrera y volvió a arbitrar en la Bundesliga y en torneos UEFA.

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Su experiencia mundialista antes de 2026

El Mundial 2026 no será su primer contacto con la Copa del Mundo. Zwayer ya había estado en Rusia 2018, aunque en ese torneo participó como parte del equipo de videoarbitraje.

Esa experiencia como VAR le dio rodaje dentro de la estructura FIFA, en una época en la que el uso de la tecnología empezaba a ganar un lugar central en los Mundiales.

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Ahora el salto es distinto: en Estados Unidos vs. Australia estará en el campo como árbitro principal, con la responsabilidad directa de manejar el partido desde el inicio.

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El cuerpo arbitral de Estados Unidos vs. Australia

Árbitro principal: Felix Zwayer

Felix Zwayer Asistente 1: Robert Kempter

Robert Kempter Asistente 2: Christian Dietz

Christian Dietz Cuarta oficial: Katia García

Katia García VAR: Bastian Dankert

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Datos del partido