Estados Unidos vs. Australia: hora y dónde ver el duelo por la punta del Grupo D del Mundial 2026

Entérate de todos los detalles del partido entre Estados Unidos y Australia que abren la jornada 2 del grupo D en la Copa del Mundo.

Estados Unidos y Australia se enfrentan este viernes 19 de junio con un premio grande sobre la mesa: quedar a un paso de los 16avos de final del Mundial 2026. Los dos ganaron en su debut, los dos llegan con tres puntos y ahora chocan en Seattle por la segunda fecha del Grupo D.

El partido se jugará en el Lumen Field, una sede especial para el equipo anfitrión. Estados Unidos viene de golear 4-1 a Paraguay, mientras que Australia derrotó 2-0 a Turquía. Por diferencia de gol, el conjunto local arranca la jornada como líder del grupo, pero los oceánicos tienen la chance de discutirle el primer lugar de manera directa.

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A qué hora juegan Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Australia en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

Estados Unidos, líder por diferencia de gol

Estados Unidos empezó el Mundial con una victoria contundente. El 4-1 ante Paraguay no solo le dio tres puntos, sino también una diferencia de gol importante para quedar por encima de Australia en la tabla.

El equipo vuelve a jugar en Seattle, donde puede apoyarse otra vez en el ambiente local. En un grupo que puede definirse por detalles, repetir sede y sentir el respaldo del público aparece como una ventaja para el anfitrión.

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La principal duda pasa por Christian Pulisic. El atacante entrenó por separado en la previa y su evolución se sigue con cautela, por lo que su presencia desde el inicio todavía aparece como una incógnita.

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Antes del Mundial, Estados Unidos había mostrado una preparación irregular: venció a Senegal, pero perdió frente a Alemania, Portugal y Bélgica. El debut contra Paraguay cambió el clima y dejó al equipo en una posición ideal para buscar otro golpe.

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Australia, con confianza y arco en cero

Australia también arrancó con fuerza. El equipo oceánico venció 2-0 a Turquía en la primera fecha, con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

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Ese triunfo le permitió sumar tres puntos y sostener el arco en cero, un dato clave para un equipo que suele competir desde el orden, la intensidad física y la disciplina táctica.

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En la previa del Mundial, Australia había alternado resultados: empató con Suiza, perdió ante México y luego venció a Curazao y Camerún. La victoria sobre Turquía reforzó la idea de un equipo competitivo, capaz de adaptarse a distintos contextos.

Qué se juega en el Grupo D

El partido puede empezar a definir la parte alta del Grupo D. Estados Unidos y Australia llegan con 3 puntos, mientras que Paraguay y Turquía quedaron sin unidades después de la primera fecha.

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El ganador llegará a 6 puntos y quedará muy cerca de asegurar su lugar en los 16avos de final. Un empate mantendría a ambos bien perfilados, pero dejaría abierta la pelea para la última jornada.

Para Estados Unidos, ganar sería confirmar su arranque como anfitrión y sostener el liderazgo del grupo. Para Australia, sería demostrar que su triunfo ante Turquía no fue solo un buen debut, sino el inicio de una campaña con ambición real.

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Datos de Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026

Partido: Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos vs. Australia Instancia : Fase de grupos

: Fase de grupos Fecha: viernes 19 de junio de 2026

viernes 19 de junio de 2026 Estadio: Lumen Field

Lumen Field Ciudad: Seattle, Estados Unidos

Seattle, Estados Unidos Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora en Panamá: 2:00 p.m.