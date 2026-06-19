Ismael Koné sufrió una gravísima lesión que impactó al mundo por cómo quedó su pierna izquierda en el duelo de Canadá ante Qatar.

El Mundial 2026 se paralizó este jueves con la impactante y escalofriante lesión que sufrió Ismael Koné. La figura de la Selección de Canadá recibió una infracción del qatarí Assim Madibo, quien vio la tarjeta roja, y debió ser retirado en camilla inmediatamente.

El 8 de los canadienses impactó a sus propios compañeros y hasta a sus rivales. Koné fue reemplazado por Nathan-Dylan Saliba, que anotó minutos más tarde y tuvo el gesto de alzar la camiseta de su compañero y mostrarla ante todo el público en forma de homenaje por la dura lesión.

Varias horas más tarde de lo que pasó en Vancouver, se confirmó lo que tiene Ismael Koné en su pierna izquierda. El periodista Fabrizio Romano reveló que la figura de Canadá sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que será sometido a cirugía.

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Además de perderse el Mundial 2026, el futbolista que pertenece al Sassuolo de la Serie A definitivamente se pierde lo que resta del año. Este tipo de lesión suele demandar entre cuatro a cinco meses de recuperación.

FIFA indemnizará a Sassuolo por la grave lesión de Ismael Koné

Con este tiempo de baja, el equipo italiano recibirá una indemnización por perder a una de sus figuras en la Copa del Mundo. La FIFA tiene un programa dedicado a la protección de los clubes que pierden jugadores para la competencia por lo ocurrido en el Mundial.

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El tiempo que Ismael Koné estará fuera de las canchas será cubierto por la Federación Internacional. Esto permite que Sassuolo no deba pagar el salario del canadiense por una lesión que justamente sucedió por fuera de su participación con el club al que pertenece.

En resumen

Ismael Koné sufrió una fractura de tibia y peroné en el Mundial 2026.

sufrió una fractura de tibia y peroné en el Mundial 2026. El futbolista de Canadá fue lesionado por el qatarí Assim Madibo en Vancouver.

fue lesionado por el qatarí Assim Madibo en Vancouver. La FIFA indemnizará al Sassuolo pagando el salario del jugador durante su recuperación.