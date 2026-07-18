“Inglaterra debe abandonar la FIFA”: el plan de ruptura que paraliza al Mundial 2026 antes de Argentina vs. España

La bandera exhibida por los jugadores de Argentina tras eliminar a Inglaterra desató una crisis política que alcanzó a la FIFA.

El Mundial 2026 disputará mañana su partido más importante. Argentina y España se enfrentarán por el título en Nueva York/Nueva Jersey, con la Albiceleste ante la oportunidad de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva después de la consagración obtenida en Qatar 2022.

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La previa, sin embargo, quedó atravesada por un conflicto que excede ampliamente lo futbolístico. La victoria argentina por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales terminó con varios integrantes del plantel desplegando sobre el campo una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

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La imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos y desató una fuerte reacción en el Reino Unido. Mientras los sudamericanos comenzaban a preparar el encuentro decisivo ante España, desde Londres aumentaron las presiones para que la FIFA sancione a los involucrados en el reclamo político.

FIFA estudia el caso mientras aumenta la presión británica

El reglamento de acceso a los estadios de la FIFA prohíbe pancartas, banderas y otros elementos considerados políticos, ofensivos o discriminatorios. Por ese motivo, el organismo comenzó a revisar los informes correspondientes a la semifinal y analiza si corresponde abrir un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino o los futbolistas que participaron del festejo.

Mentras tanto, el Gobierno del Reino Unido respaldó los pedidos de investigación y volvió a defender su postura sobre la soberanía de unas islas ubicadas a 12.780 kilómetros de Londres y a pocos cientos de kilómetros de la costa argentina.

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Las Malvinas son argentinas: el mensaje que dejó la semifinal del Mundial 2026 (Getty Images).

Sir Ed Davey, líder del Partido Liberal Demócrata del Reino Unido, envió inicialmente una carta a Gianni Infantino en la que solicitó suspensiones de un partido para quienes sostuvieron la bandera. Su objetivo era impedir que esos jugadores pudieran participar en la final frente a España.

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Después de conocer que el caso de la bandera seguía sin una resolución, Davey fue todavía más lejos: apuntó directamente contra la conducción de Gianni Infantino y reclamó que la Federación Inglesa encabece una ruptura coordinada con el máximo organismo del fútbol mundial.

“Inglaterra debe abandonar la FIFA”

“Inglaterra debe abandonar la FIFA”, sentenció el político británico. “Este Mundial ha puesto al descubierto lo completamente rota que está la FIFA. Desde el espectáculo increíblemente turbio de Donald Trump llamando por teléfono a Gianni Infantino para que le anulara personalmente una tarjeta roja de Estados Unidos, hasta la lenta inacción de la FIFA ante la provocativa maniobra de Argentina con la bandera de las Malvinas, Infantino ha cruzado una línea roja tras otra”, disparó.

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Ed Davey despotricó contra la conducción de Gianni Infantino al frente de la FIFA (Getty Images).

Davey cerró su reclamo con una exigencia que amenaza con abrir una crisis de dimensiones insospechadas dentro del fútbol internacional: “Es hora de que la FA, la UEFA y los organismos rectores europeos den un paso al frente, lideren una salida coordinada y se retiren”.

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Así llegará el Mundial a su último partido. Argentina y España buscarán la copa, pero la previa estará marcada por el reclamo por Malvinas, la presión del Gobierno británico y una amenaza de ruptura total.