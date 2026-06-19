Este viernes, el equipo de Pochettino quiere sumar un nuevo triunfo y asegurarse un lugar en 16vos de final.

Estados Unidos jugará este viernes 19 de junio uno de los partidos más importantes de su arranque en el Mundial 2026. El equipo anfitrión enfrentará a Australia por la segunda fecha del Grupo D en el Lumen Field, un estadio que durante la Copa del Mundo aparece bajo la denominación FIFA de Seattle Stadium.

El cruce llega con premio grande: los dos ganaron en la primera fecha y el vencedor quedará muy cerca de los 16avos de final. Estados Unidos viene de golear 4-1 a Paraguay en el Los Angeles Stadium, mientras que Australia superó 2-0 a Turquía en Vancouver.

ver también Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio, a qué hora y dónde ver

Dónde juegan Estados Unidos vs. Australia

El partido entre Estados Unidos y Australia se jugará en Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos.

La sede mundialista aparece oficialmente como Seattle Stadium, aunque fuera del torneo el recinto es conocido como Lumen Field.

El estadio está ubicado en una zona céntrica de la ciudad, cerca del puerto, de Pioneer Square y del distrito deportivo de Seattle. Esa ubicación lo convierte en una de las sedes más urbanas del Mundial 2026, con fuerte conexión entre estadio, hinchas y movimiento en el centro de la ciudad.

Pochettino quiere asegurarse un lugar en 16vos de final. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El Lumen Field, una sede marcada por el ruido

El Lumen Field es casa de los Seattle Seahawks, de la NFL, y de los Seattle Sounders, de la MLS. También es utilizado por el Seattle Reign, de la NWSL.

Su rasgo más famoso es el ambiente. El estadio es conocido por su acústica y por la fuerza de sus tribunas, que suelen generar una presión importante para los visitantes. En Seattle, el público no queda lejos del campo y eso ayuda a crear una sensación de partido intenso desde el inicio.

Publicidad

ver también Se confirmó la lesión de Ismael Koné vs. Qatar: qué tiene la figura de Canadá y cuánto estará sin jugar

Para Estados Unidos, ese factor puede ser importante. El equipo de Mauricio Pochettino llega con confianza después del debut ante Paraguay, pero ahora tendrá una prueba más exigente frente a Australia, que también ganó y no recibió goles en su estreno.

Publicidad

Capacidad del Seattle Stadium para el Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la capacidad del Seattle Stadium se ubica cerca de los 69.000 espectadores.

El recinto fue adaptado para cumplir con los estándares de FIFA, incluida la instalación de una superficie apta para el torneo. Su estructura abierta y el diseño de sus tribunas ayudan a generar un ambiente compacto, especialmente cuando juega una selección local.

Publicidad

No es el estadio más grande del Mundial, pero sí uno de los que puede ofrecer mayor impacto desde las gradas.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Seattle

El Seattle Stadium tendrá seis partidos durante el Mundial 2026: cuatro de fase de grupos y dos de eliminación directa.

Publicidad

Publicidad

Estos son los encuentros programados en la sede:

Bélgica 1-1 Egipto — 15 de junio, Grupo G

— 15 de junio, Grupo G Estados Unidos vs. Australia — 19 de junio, Grupo D

— 19 de junio, Grupo D Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — 24 de junio, Grupo B

— 24 de junio, Grupo B Egipto vs. Irán — 26 de junio, Grupo G

— 26 de junio, Grupo G 16avos de final — 1 de julio

— 1 de julio Octavos de final — 6 de julio

Cómo estará el clima para Estados Unidos vs. Australia

El partido se jugará por la tarde en Seattle y el clima debería ser manejable para los equipos. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 22°C, con cielo parcialmente nublado.

Publicidad

El Lumen Field es un estadio abierto, por lo que las condiciones climáticas pueden tener incidencia directa. Aun así, no aparece un escenario de calor extremo ni de frío fuerte.

Publicidad

Seattle suele ofrecer un contexto más templado que otras sedes estadounidenses del torneo. Para un partido físico como el de Estados Unidos y Australia, eso puede favorecer el ritmo y reducir el desgaste.

Publicidad

Datos de Estados Unidos vs. Australia