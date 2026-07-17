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Donald Trump liquidó a Thomas Tuchel: señaló el grave error que sentenció a Inglaterra en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos cuestionó el planteamiento defensivo de los Tres Leones después de ponerse en ventaja ante Argentina.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Trump criticó abiertamente el planteo de Thomas Tuchel.
© Getty.Trump criticó abiertamente el planteo de Thomas Tuchel.

Inglaterra sufrió una eliminación especialmente dolorosa en el Mundial 2026. El equipo de Thomas Tuchel estuvo muy cerca de acceder a la segunda final de su historia, pero Argentina revirtió el resultado en los últimos minutos y se impuso 2-1 en una semifinal cargada de tensión.

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Los Tres Leones se habían puesto en ventaja gracias a Anthony Gordon y parecían tener el partido bajo control. Sin embargo, el desarrollo cambió a partir de la decisión de Tuchel de replegar a su equipo, cederle la posesión a la Albiceleste y apostar por proteger la diferencia mínima.

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Inglaterra se resguardó y firmó su sentencia

Con el paso de los minutos, Inglaterra retrocedió cada vez más. Las modificaciones del entrenador alemán reforzaron esa postura y terminaron dejando a sus once futbolistas resguardados en campo propio, mientras el equipo de Lionel Scaloni acumulaba jugadores alrededor del área inglesa.

Inglaterra se metió atrás ante el campeón del mundo y lo terminó pagando caro (Getty Images).

Inglaterra se metió atrás ante el campeón del mundo y lo terminó pagando caro (Getty Images).

La estrategia no funcionó. Argentina aprovechó los espacios que aparecieron frente a una defensa cada vez más hundida, encontró el empate y posteriormente marcó el gol agónico que sepultó el sueño británico de regresar a una final mundialista.

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Donald Trump apuntó al planteamiento de Thomas Tuchel

El entrenador de origen Alemán fue uno de los principales señalados después de la derrota, y a las críticas de la prensa y de los aficionados ingleses se sumó una opinión inesperada: la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una recepción organizada por la FIFA en la Trump Tower, el mandatario recordó la semifinal y cuestionó abiertamente la decisión de convertir al goleador Harry Kane en una pieza defensiva cuando Inglaterra se encontraba en ventaja.

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“Ustedes tienen un muy buen jugador en Inglaterra, con quien jugué al golf. Es Harry, que ha estado fantástico. Quizá se equivocaron cuando lo convirtieron en un jugador defensivo, pero ¿qué sé yo sobre fútbol?”, comenzó diciendo Trump entre risas.

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“Se pusieron en ventaja, agarraron a su mejor jugador y lo pusieron a defender… Tenemos que ser un poco ofensivos, ¿no? Qué sé yo sobre fútbol… pero fue inusual. Harry es un gran tipo”, sentenció el presidente estadounidense.

El delantero del Bayern Múnich había sido la principal figura ofensiva de Inglaterra durante el torneo, pero en los minutos finales de la semifinal apenas pudo intervenir en ataque. Para Trump (y buena parte de los fanáticos del fútbol mundial), esa decisión terminó debilitando a un equipo que necesitaba mantener una amenaza en ataque para contrarrestar el asedio argentino.

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