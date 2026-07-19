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Qué canciones cantaron Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber en la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber protagonizaron el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Justin Bieber fue protagonistas en el entretiempo del Mundial.
© Getty.Justin Bieber fue protagonistas en el entretiempo del Mundial.

La final del Mundial 2026 también tuvo uno de los espectáculos musicales más esperados del torneo. Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber fueron los protagonistas del show de medio tiempo, que reunió a artistas de distintas generaciones ante un estadio repleto.

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Shakira interpretó “Dai Dai” junto a Burna Boy, una de las canciones anunciadas oficialmente para la ceremonia. La cantante colombiana volvió así a presentarse en un Mundial, después de haber participado en distintas ediciones de la competencia.

Argentina 0-0 España EN VIVO: show de medio tiempo con Madonna, BTS, Shakira y Justin Bieber – minuto a minuto de la final del Mundial 2026

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BTS, por su parte, cantó “Dynamite”. El grupo surcoreano desplegó una presentación acompañada por bailarines y una puesta en escena preparada especialmente para la final.

Madonna estuvo acompañada por Ronaldinho y Ronaldo Nazário (Getty Images).

Madonna estuvo acompañada por Ronaldinho y Ronaldo Nazário (Getty Images).

Otro de los momentos centrales llegó con Madonna, quien interpretó “Music”, uno de los temas más reconocidos de su carrera. La artista estadounidense se sumó de esta manera a un espectáculo que combinó pop, música latina y K-pop.

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BTS se robó los reflectores en el Mundial 2026 (Getty Images).

BTS se robó los reflectores en el Mundial 2026 (Getty Images).

Justin Bieber también formó parte del espectáculo de medio tiempo y tuvo su presentación individual sobre el escenario interpretando con guitarra acústica su canción “EVERYTHING HALLELUJAH”.

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