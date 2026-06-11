Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia de apertura – hora, TV y dónde ver

Siga el minuto a minuto de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, que le dará paso al primer partido: México vs. Sudáfrica.

Sudáfrica llega al Estadio Azteca

Tweet placeholder
Publicidad

¿Quién cantará en el show inaugural?

Shakira será la artista principal. La colombiana protagonizará Dai Dai, la canción del Mundial 2026. Además, estarán otros artistas como J Balvin, Danny Ocean. Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Burna Boy, Tyla y Alejandro Fernández.

¿A qué hora comienza la ceremonia inaugural?

El partido está pactado para las 13 horas de Centroamérica, mientras que la ceremonia dará inicio a las 11:30 (12:30 pm de Panamá).

Así están los ingresos al Estadio Ciudad de México

Tweet placeholder

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la inauguración del Mundial!

Se avecina un show imponente en el Estadio Azteca, cuyos accesos ya empiezan a estar colmados por aficionados mexicanos a la espera del partido inaugural entre su selección y Sudáfrica.

Publicidad
Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Los aficionados mexicanos ya están en el Estadio Azteca.
© GettyLos aficionados mexicanos ya están en el Estadio Azteca.

La espera terminó. Este jueves, inicia el Mundial 2026: la vigésima tercera edición del torneo más importante del deporte rey. Y las encargados de correr el telón en el Estadio Azteca serán las selecciones de México y Sudáfrica, con un guiño directo a la nostalgia al reeditar el partido inaugural de la Copa del Mundo celebrada hace ya 16 años en suelo sudafricano.

Sin embargo, no será el único. La cantante colombiana Shakira, que interpretó la canción oficial en 2010, “Waka Waka”, junto al grupo sudafricano Freshlyground, también dirá presente en Ciudad de México para cantar el tema elegido por FIFA Enterteinment para el presente certamen: “Dai Dai”, en colaboración con el arista nigeriano Burna Boy.

Premio consuelo: el importante partido que dirigirá Omar Artan tras ser deportado por Estados Unidos

ver también

Premio consuelo: el importante partido que dirigirá Omar Artan tras ser deportado por Estados Unidos

Una vez finalice la ceremonia, en la que confluirán el arraigo cultural mexicano y diferentes interpretaciones artísticas, llegará el momento del pitazo inicial. Ahí comenzará oficialmente el sueño de las 48 selecciones clasificadas (con Panamá como la única representante de Centroamérica) a la cita máxima, deseosas de alcanzar la gloria como lo hizo Argentina en 2022.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
México vs. Sudáfrica: a qué hora y dónde ver hoy el partido inaugural
Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: a qué hora y dónde ver hoy el partido inaugural

¿A qué hora empieza el show inaugural del Mundial 2026?
Mundial 2026

¿A qué hora empieza el show inaugural del Mundial 2026?

Sudáfrica vs. Nicaragua: dónde ver GRATIS el debut de Juan Cruz Real en los Pinoleros
Nicaragua

Sudáfrica vs. Nicaragua: dónde ver GRATIS el debut de Juan Cruz Real en los Pinoleros

Carrasquilla no llega al debut de Panamá en el Mundial y Christiansen tomaría esta decisión
Mundial 2026

Carrasquilla no llega al debut de Panamá en el Mundial y Christiansen tomaría esta decisión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo