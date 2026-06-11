Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia de apertura – hora, TV y dónde ver

Se avecina un show imponente en el Estadio Azteca , cuyos accesos ya empiezan a estar colmados por aficionados mexicanos a la espera del partido inaugural entre su selección y Sudáfrica.

El partido está pactado para las 13 horas de Centroamérica, mientras que la ceremonia dará inicio a las 11:30 (12:30 pm de Panamá).

Shakira será la artista principal. La colombiana protagonizará Dai Dai , la canción del Mundial 2026. Además, estarán otros artistas como J Balvin, Danny Ocean. Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Burna Boy, Tyla y Alejandro Fernández.

Siga el minuto a minuto de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, que le dará paso al primer partido: México vs. Sudáfrica.

La espera terminó. Este jueves, inicia el Mundial 2026: la vigésima tercera edición del torneo más importante del deporte rey. Y las encargados de correr el telón en el Estadio Azteca serán las selecciones de México y Sudáfrica, con un guiño directo a la nostalgia al reeditar el partido inaugural de la Copa del Mundo celebrada hace ya 16 años en suelo sudafricano.

Sin embargo, no será el único. La cantante colombiana Shakira, que interpretó la canción oficial en 2010, “Waka Waka”, junto al grupo sudafricano Freshlyground, también dirá presente en Ciudad de México para cantar el tema elegido por FIFA Enterteinment para el presente certamen: “Dai Dai”, en colaboración con el arista nigeriano Burna Boy.

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Una vez finalice la ceremonia, en la que confluirán el arraigo cultural mexicano y diferentes interpretaciones artísticas, llegará el momento del pitazo inicial. Ahí comenzará oficialmente el sueño de las 48 selecciones clasificadas (con Panamá como la única representante de Centroamérica) a la cita máxima, deseosas de alcanzar la gloria como lo hizo Argentina en 2022.