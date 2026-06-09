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Mundial 2026

Quién canta en la inauguración del Mundial 2026: la lista completa

Shakira, Belinda, Maná, entre otros, son algunos de los artistas que estarán cantando en la previa del Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Varios artistas cantarán en la previa del inicio del Mundial 2026.
© Perú 21Varios artistas cantarán en la previa del inicio del Mundial 2026.

A menos de dos días para que ruede el balón, la emoción por el Mundial 2026 está al máximo. Uno de los temas más comentados en las redes sociales es el espectacular show de música que abrirá el torneo. Millones de aficionados ya se preparan para ver el evento el próximo jueves 11 de junio, ya sea en familia, con amigos o desde sus lugares de trabajo.

La gran fiesta de inauguración contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales de primer nivel, quienes se presentarán en las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

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El Estadio Azteca vibrará con Shakira y Alejandro Fernández

La primera gran cita será en la Ciudad de México. El Estadio Azteca recibirá a una lluvia de estrellas para celebrar el inicio de la Copa del Mundo. Los artistas confirmados para este escenario son:

  • Shakira
  • J Balvin
  • Danny Ocean
  • Belinda
  • Maná
  • Los Ángeles Azules
  • Lila Downs
  • Burna Boy
  • Tyla
  • Alejandro Fernández (quien tendrá el honor de cantar el Himno Nacional Mexicano)

¿A qué hora empieza? La ceremonia en México arrancará a las 11:30 a.m. (hora del centro de México) y durará cerca de 90 minutos. Justo después del show, la Selección Mexicana debutará contra Sudáfrica a la 1:00 p.m.

Estados Unidos y Canadá también tendrán sus propios conciertos

La fiesta no se detiene en México. Al día siguiente, el viernes 12 de junio, los otros dos países organizadores armarán sus propios espectáculos musicales.

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En Los Ángeles, Estados Unidos, la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. (hora del centro de México) y contará con la presencia de:

  • Katy Perry
  • Future
  • Tyla
  • LISA (de BLACKPINK), Anitta y Rema (quienes cantarán ‘Goals’, el tema oficial del Mundial)
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Por su parte, el Estadio de Toronto, en Canadá, tendrá su evento el mismo viernes 12 de junio a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) con grandes talentos locales e internacionales como:

  • Michael Bublé
  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara
  • Jessie Reyez
  • Elyanna, Nora Fatehi, William Prince, Vegedream y Sanjoy
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