Quién canta en la inauguración del Mundial 2026: la lista completa

Shakira, Belinda, Maná, entre otros, son algunos de los artistas que estarán cantando en la previa del Mundial 2026.

A menos de dos días para que ruede el balón, la emoción por el Mundial 2026 está al máximo. Uno de los temas más comentados en las redes sociales es el espectacular show de música que abrirá el torneo. Millones de aficionados ya se preparan para ver el evento el próximo jueves 11 de junio, ya sea en familia, con amigos o desde sus lugares de trabajo.

La gran fiesta de inauguración contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales de primer nivel, quienes se presentarán en las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

ver también Mientras Thomas Christiansen gana 840 mil dólares en Panamá, ¿cuál es el salario de los técnicos del Mundial 2026?

El Estadio Azteca vibrará con Shakira y Alejandro Fernández

La primera gran cita será en la Ciudad de México. El Estadio Azteca recibirá a una lluvia de estrellas para celebrar el inicio de la Copa del Mundo. Los artistas confirmados para este escenario son:

Shakira

J Balvin

Danny Ocean

Belinda

Maná

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Burna Boy

Tyla

Alejandro Fernández (quien tendrá el honor de cantar el Himno Nacional Mexicano)

¿A qué hora empieza? La ceremonia en México arrancará a las 11:30 a.m. (hora del centro de México) y durará cerca de 90 minutos. Justo después del show, la Selección Mexicana debutará contra Sudáfrica a la 1:00 p.m.

Estados Unidos y Canadá también tendrán sus propios conciertos

La fiesta no se detiene en México. Al día siguiente, el viernes 12 de junio, los otros dos países organizadores armarán sus propios espectáculos musicales.

Publicidad

Publicidad

ver también Costa Rica vs. Inglaterra: hora, TV y alineaciones del amistoso que mira Panamá previo al Mundial 2026

En Los Ángeles, Estados Unidos, la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. (hora del centro de México) y contará con la presencia de:

Katy Perry

Future

Tyla

LISA (de BLACKPINK), Anitta y Rema (quienes cantarán ‘Goals’, el tema oficial del Mundial)

Publicidad

Por su parte, el Estadio de Toronto, en Canadá, tendrá su evento el mismo viernes 12 de junio a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) con grandes talentos locales e internacionales como:

Publicidad

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna, Nora Fatehi, William Prince, Vegedream y Sanjoy