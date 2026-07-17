Quién ganará el Balón de Oro 2026: la predicción de la IA entre Messi, Yamal, Kane, Mbappé y Dembélé

Así está la lucha por el Balón de Oro 2026 según la predicción que dejó la Inteligencia Artificial.

La carrera por el Balón de Oro 2026 entró en su etapa decisiva. Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé aparecen entre los principales aspirantes, aunque la final del Mundial 2026 entre Argentina y España puede terminar inclinando definitivamente la votación.

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En medio del debate, la organización del premio volvió a poner sobre la mesa una aclaración que muchos interpretaron como un guiño hacia Messi: un futbolista no necesita jugar en Europa para ganar el Balón de Oro. A partir de ese escenario, en Fútbol Centroamérica le consultamos a ChatGPT para conocer quién tiene más posibilidades de quedarse con el galardón.

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La predicción de ChatGPT: Messi es el favorito para ganar el Balón de Oro

Según la proyección de la inteligencia artificial, Lionel Messi es actualmente el candidato con mayores posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026, aunque todavía no existe una diferencia definitiva sobre Lamine Yamal.

Para realizar la predicción se tuvieron en cuenta los tres criterios oficiales del premio: rendimiento individual y capacidad para ser decisivo, logros colectivos y comportamiento deportivo. La elección final estará a cargo de un jurado internacional de periodistas especializados.

Probabilidades de ganar el Balón de Oro según ChatGPT

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Por qué la IA coloca a Messi como principal candidato

Messi cuenta con el argumento más poderoso del tramo final de la temporada: llevó a Argentina hasta una nueva final del Mundial y llega al partido decisivo con ocho goles y cuatro asistencias en el torneo. Además, durante el período evaluado conquistó la MLS Cup con Inter Miami.

La inteligencia artificial considera que el contexto también puede influir. Ganar otra Copa del Mundo a los 39 años, siendo una de las grandes figuras de Argentina, representaría un acontecimiento histórico difícil de superar en la votación.

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Si Argentina derrota a España, Messi pasaría a ser el gran favorito. Una actuación decisiva en la final podría dejar la discusión prácticamente cerrada.

Lamine Yamal puede superar a Messi si España gana el Mundial

El principal competidor del argentino es Lamine Yamal. El delantero fue elegido mejor jugador de LaLiga después de registrar 16 goles y 11 asistencias y ser una pieza fundamental en el título del Barcelona.

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En el Mundial no acumuló las mismas estadísticas ofensivas que Messi, pero su capacidad para generar desequilibrios, atraer defensores y provocar situaciones decisivas fue clave para que España llegara a la final. Ante Francia, por ejemplo, provocó el penal que abrió el camino de la clasificación.

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La conclusión de ChatGPT es clara: si España se consagra campeona y Yamal resulta determinante ante Argentina, podría adelantar a Messi y convertirse en el ganador.

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Harry Kane, el candidato que paga la eliminación de Inglaterra

Por rendimiento durante la temporada europea, Harry Kane tiene argumentos para ocupar el primer lugar. El delantero marcó 36 goles en 31 partidos de Bundesliga, ganó la Bota de Oro europea y condujo al Bayern Múnich al doblete nacional. Incluso convirtió los tres tantos de la final de la Copa de Alemania.

También anotó seis goles durante el Mundial, pero la eliminación de Inglaterra ante Argentina en semifinales redujo considerablemente sus posibilidades. Para ChatGPT, sus números pueden llevarlo al podio, aunque difícilmente alcancen para superar al campeón del mundo.

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Las posibilidades de Mbappé y Dembélé

Kylian Mbappé fue uno de los máximos goleadores del Mundial con ocho tantos y conquistó nuevamente el Trofeo Pichichi tras marcar 25 goles en 31 partidos de LaLiga. Sin embargo, el Real Madrid terminó la temporada sin los grandes títulos colectivos y Francia quedó eliminada en semifinales.

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Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, presenta como principal argumento la segunda Champions League consecutiva obtenida con el PSG. El francés registró ocho goles y dos asistencias en el torneo europeo y agregó cinco tantos durante el Mundial, pero su influencia en Francia quedó parcialmente opacada por Mbappé.

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El pronóstico final de ChatGPT para el Balón de Oro 2026

La inteligencia artificial predice que Lionel Messi ganará el Balón de Oro 2026, especialmente si Argentina se consagra campeona del mundo. Su rendimiento individual, el peso de sus actuaciones en el Mundial y la posibilidad de liderar una nueva conquista histórica lo colocan por delante del resto.

La gran amenaza es Lamine Yamal. Si España gana la final y el futbolista del Barcelona tiene una actuación decisiva, el escenario podría cambiar. Para Kane, Mbappé y Dembélé, en cambio, la eliminación de sus selecciones dejó sus candidaturas dependiendo de que ninguno de los dos finalistas termine de apropiarse del premio.