México vs. Sudáfrica: a qué hora y dónde ver el partido inaugural del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérese cuándo juegan México vs. Sudáfrica el primer partido del Mundial 2026, a qué hora, en qué canal verlo en Centroamérica, los detalles de la ceremonia inaugural y más.

La Selección de México y su par de Sudáfrica serán los encargados de dar el puntapié inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un histórico partido correspondiente al Grupo A. El mítico Estadio Azteca se vestirá de gala para albergar este choque inaugural, donde el Tri, ante su afición, buscará arrancar con el pie derecho frente a unos siempre peligrosos Bafana Bafana.

Millones de aficionados en territorio centroamericano ya cuentan las horas para el pitazo inicial de un torneo que promete paralizar al planeta. Y en el que Panamá será su único representante.

A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026

El show de apertura del Mundial 2026 se realizará en México (luego llegará el turno de los otros dos países anfitriones: Estados Unidos y Canadá). Y está programada para iniciar en los siguientes horarios de Centroamérica:

11:30 horas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 12:30 horas: Panamá.

La fiesta inaugural combinará música, cultura, identidad, baile y más expresiones artísticas en el Estadio Azteca, sede de una ceremonia de esta magnitud por tercera vez en la historia tras haberlo sido en 1970 y 1986.

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Entre los artistas confirmados que performarán destacan Shakira y Burna Boy, que interpretarán por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo. Además, el cantante Alejandro Fernández entonará el himno mexicano, mientras que Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica.

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Cuándo juegan México vs. Sudáfrica el partido inaugural

El partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio de 2026 sobre el césped del Estadio Azteca, en la Ciudad de México. El árbitro central dará la orden de inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

13:00 horas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 14:00 horas: Panamá.

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Tshabalala abrió el marcador en favor de Sudáfrica el 11 de junio de 2010, en el empate 1-1 con México por el partido inaugural de aquella Copa del Mundo. (Foto: Getty)

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Dónde ver EN VIVO México vs. Sudáfrica en Centroamérica

La transmisión de la ceremonia inaugural y de México-Sudáfrica estará a cargo de las cadenas poseedoras de los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en TV abierta como por plataformas de streaming:

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Panamá: RPC y TVMAX.

RPC y TVMAX. Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).

Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7). El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.

Canal 4, TCS Go y Tigo Sports. Guatemala: Tigo Sports, Fox y Albavision / Grupo Chapín TV.

Tigo Sports, Fox y Albavision / Grupo Chapín TV. Honduras: Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena

Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.

Cómo llega México

El Tri, dirigido tácticamente por Javier Aguirre, asume la responsabilidad histórica de abrir la Copa del Mundo en su propia casa y con el sueño a flor de piel de pasar por primera vez en su historia los cuartos de final. En sus últimos partidos de preparación de la fecha FIFA, venció 2-0 a Ghana, 1-0 a Australia y goleó 5-0 a Serbia.

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Cómo llega Sudáfrica

Por su parte, los Bafana Bafana del técnico belga Hugo Broos arriban a territorio norteamericano con el cartel de ser un equipo físico, veloz y peligroso en las transiciones de contragolpe. Tras superar la eliminatoria africana como líder del Grupo C (superando a Nigeria, Benín y Ruanda), los sudafricanos empataron 1-1 y cayeron 1-2 ante Panamá, e igualaron 0-0 con Nicaragua y 1-1 con Jamaica en sus fogueos de preparación.