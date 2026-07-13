El futbolista de 25 años fue hallado sin vida este sábado en Ciudad del Cabo tras haber jugado la Copa del Mundo con Sudáfrica.

El fútbol mundial y la selección de Sudáfrica se encuentran de luto tras el repentino y trágico fallecimiento del mediocampista Jayden Adams, de 25 años. Su deceso ocurrió este sábado apenas semanas después de que el joven representara a los Bafana Bafana en el Mundial 2026.

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Las autoridades sudafricanas confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Adams el sábado en una propiedad ubicada en Schotsche Kloof, un barrio central de Ciudad del Cabo. Ante esta situación, la policía local intervino y abrió oficialmente una investigación judicial.

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“La policía central de Ciudad del Cabo registró un expediente de investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado”, indicó FC van Wyk, portavoz de la policía de la provincia de Cabo Occidental. Añadió que “las circunstancias que rodearon este incidente están bajo investigación”.

Adams, en acción ante México en el Mundial 2026, hace días. (Getty Images)

Aunque en redes sociales y algunos foros han circulado fuertes rumores y especulaciones sobre un posible suicidio, las autoridades aún no han revelado la causa de muerte oficial.

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El Ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó su profunda conmoción al señalar que “el fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus talentos jóvenes más brillantes”. Asimismo, hizo un llamado enfático a los medios de comunicación y al público en general para que ejerzan moderación, compasión y eviten especular mientras se completan las pesquisas y se respetan los tiempos de la familia.

Su paso por el Mundial 2026 y una dolorosa pérdida

Adams fue una pieza clave durante el Mundial 2026, en el que disputó los tres partidos de la fase de grupos y ayudó a Sudáfrica a alcanzar los dieciseisavos de final, un hito histórico para su nación. Durante el desarrollo del torneo, el futbolista enfrentó un duro golpe personal al enterarse del fallecimiento de su abuela; sin embargo, tomó la valiente decisión de quedarse concentrado en Norteamérica para seguir defendiendo los colores de su país. Finalmente, no sumó minutos en la caída 1-0 ante Canadá el 28 de junio que marcó la eliminación del equipo.

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A nivel de clubes, el mediocampista brillaba en el Mamelodi Sundowns, equipo con el cual venía de lograr importantes triunfos tanto en la liga local como en competiciones de la CAF tras su incorporación a principios de 2025.

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El sindicato de jugadores de Sudáfrica (SAFPU), así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se han sumado a las condolencias globales. En el ámbito íntimo, su pareja, Aqueelah Adendorf, compartió una desgarradora despedida en sus redes sociales, recordando a Adams no solo como su compañero de vida, sino como un padre amoroso para su pequeña hija nacida en 2021, Allaia-Jayda: “No hay palabras para describir el dolor que siento… Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré todos los días”.

En síntesis

Jayden Adams: el jugador sudafricano de 25 años falleció el sábado en Sudáfrica.

el jugador sudafricano de 25 años falleció el sábado en Sudáfrica. Cuerpo hallado: la policía investiga el deceso en Schotsche Kloof sin confirmar causa oficial.

la policía investiga el deceso en Schotsche Kloof sin confirmar causa oficial. Mundial 2026: disputó tres partidos con la selección de Sudáfrica semanas antes de fallecer.