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¿Por qué no juega Alphonso Davies hoy en Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos del Mundial 2026?

Canadá se presenta en los 16avos de final del Mundial 2026 sin Alphonso Davies en el equipo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El lateral del Bayern no irá de titular.
© Getty ImagesEl lateral del Bayern no irá de titular.

Nuevamente, Canadá debe afrontar un partido de este Mundial 2026 sin la presencia de Alphonso Davies en el equipo titular. El lateral izquierdo no estuvo en toda la fase de grupos y no saldrá de inicio ante Sudáfrica por los 16avos de final.

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El capitán y emblema que tiene Canadá no se hizo presente en los primeros tres juegos porque transitaba los últimos días de la recuperación de un desgarro en el tendón de la corva. Se trata de un problema muscular en la zona del isquiotibial.

De todas maneras, para el duelo de eliminación directa de este domingo frente a los Bafana Bafana, estará en el banco de suplentes y verá minutos, según confirmó Jesse Marsch, DT de Canadá, en la conferencia de prensa previa.

Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

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Ahora que está sano y listo para competir, es un momento muy importante para el equipo y un gran impulso para todos nosotros”, aseguró el entrenador con la presencia del propio Alphonso Davies a su lado.

Resta saber cómo rendirá el lateral izquierdo cuando sea su momento de ingresar, ya que no suma minutos desde el pasado 6 de mayo por la semifinal de la Champions League contra el Arsenal. Pasaron casi dos meses de este encuentro, por lo que será una incógnita su vuelta en un escenario tan importante.

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El equipo titular de Canadá para enfrentar a Sudáfrica por los 16avos de final

4-4-2: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio (C), Liam Millar; Jonathan David, Tanitoluwa Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

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