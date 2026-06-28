El árbitro portugés João Pinheiro tendrá todos los reflectores encima en su segundo partido del Mundial 2026: Sudáfrica vs. Canadá.

João Pinheiro será el árbitro principal del partido entre Sudáfrica y Canadá, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium.

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La designación tiene un dato fuerte: Pinheiro será el primer silbatero en dirigir un partido de eliminación directa en esta Copa del Mundo. El cruce entre sudafricanos —para ellos será el primer de su historia— y canadienses abre los 16avos y será el único encuentro del día.

Quién es João Pinheiro, árbitro de Sudáfrica vs. Canadá

João Pinheiro es un árbitro portugués nacido el 4 de enero de 1988 (hace 38 años) en Vila Nova de Famalicão, Portugal. Es internacional FIFA desde 2016 y dirige habitualmente en la Primeira Liga portuguesa.

Su nombre completo es João Pedro da Silva Pinheiro. Además de su carrera arbitral, en el país luso también se lo registra con profesión de abogado, un dato habitual en varios perfiles de árbitros europeos que compaginan la profesión con otra actividad profesional.

Pinheiro comenzó a dirigir en la máxima categoría portuguesa a mediados de la década pasada y luego fue ganando espacio en competiciones internacionales. Su carrera incluye partidos de Champions League, Europa League, Conference League, eliminatorias europeas y encuentros de selecciones.

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Antecedentes internacionales de João Pinheiro

João Pinheiro llegó al Mundial 2026 con recorrido en competiciones de UEFA y con presencia en partidos importantes del calendario europeo.

ver también Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

En 2025 fue designado para la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, un partido que reforzó su lugar dentro del grupo de árbitros de confianza de UEFA. También fue cuarto árbitro en la final de la Champions League 2024-25, disputada entre PSG e Inter.

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En esta Copa del Mundo, Pinheiro ya tuvo actividad antes de los 16avos: dirigió la goleada 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B, también en el Los Angeles Stadium. Ese partido terminó con victoria suiza y fue su primer encuentro como juez central en el torneo.

Ahora tendrá una responsabilidad mayor. Sudáfrica vs. Canadá no solo será su segundo partido en el Mundial, sino también el primero de la fase de eliminación directa.

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Cuerpo arbitral de Sudáfrica vs. Canadá

El equipo arbitral de Sudáfrica-Canadá tendrá conducción portuguesa y apoyo asiático en las funciones complementarias.

Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)

João Pinheiro (Portugal) Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)

Bruno Jesus (Portugal) Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)

Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) Quinto árbitro: Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabe Unidos)

Mohamed Al Hammadi (Emiratos Árabe Unidos) VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

Carlos del Cerro Grande (España) AVAR 1: Rodolpho Toski (Brasil)

Rodolpho Toski (Brasil) AVAR 2: Hernán Mastrángelo (Argentina)